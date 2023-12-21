Надежда Тихонова примет участие в выборах губернатора, если так решит партия

Глава петербургского отделения партии "Справедливая Россия — За правду" Надежда Тихонова пока не обсуждала с партией возможность выдвижения ее кандидатуры на выборы губернатора Петербурга, которые должны пройти в сентябре 2024 года. Об этом она сообщила корреспонденту ЗАКС.Ру 21 декабря.

- Честно скажу, еще вообще не обсуждалось ни в партии, ни в региональном отделении, поэтому время покажет. Еще рано. У нас первые выборы президента. Готовимся вовсю к муниципальной кампании, - рассказала Тихонова.

При этом на прямой вопрос, допускает ли она для себя возможность побороться за кресло главы города, Тихонова ответила положительно, но лишь при соответствующем решении партии. Тихонова подчеркнула, что пока преждевременно планировать что-либо.

- Если региональное отделение, конференция примет такое решение о выдвижении моей кандидатуры, то я приму участие, - заявила лидер эсеров.

Напомним, фамилия Тихоновой уже была в бюллетене во время прошлых выборов губернатора Петербурга в 2019 году. Тогда она заняла второе место, уступив Александру Беглову. Ее поддержали 192 тысячи человек — это 16.84% от общего числа проголосовавших.

Константин Леньков / Фото пресс-службы СРЗП