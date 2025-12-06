Бастрыкин ждет доклад по делу о сносе здания фабрики-кухни ЛСПО

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургским коллегам предоставить доклад в связи с обращениями градозащитников о сносе здания фабрики-кухни Ленинградского союза потребительских обществ в Петроградском районе Петербурга. Сейчас в производстве петербургского Следкома находится уголовное дело в связи с демонтажем здания 1928 года постройки. Вопрос поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Павлу Сергеевичу Выменцу представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела", – сообщили в информационном центре ведомства 6 декабря.

О новом уголовном деле из-за сноса фабрики-кухни ЛСПО градозащитники сообщали накануне, 5 декабря. Дело возбуждено по статье об уничтожении объекта культурного наследия. Само здание внесено в реестр объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Из-за этого статуса сносить здание запрещено.

Бастрыкин не в первый раз обращает внимание на обращения градозащитников о демонтаже фабрики-кухни. В начале октября он поручил проверить законность проводимых работ. СК уже возбуждал уголовное дело в связи с этим адресом, однако прокуратура Петроградского района его отменила.

Константин Леньков / Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"