Совет по сохранению культурного наследия утвердил проект реставрации "Крестов"

В Петербурге обсудили перспективы реставрации бывшего здания следственного изолятора "Кресты" на Арсенальной набережной. Совет по сохранению культурного наследия на заседании 4 декабря утвердил проект, который подразумевает создание на этом месте нового городского пространства с мультимедийным музеем, двумя гостиничными комплексами, а с также гастрономической улицей и променадом, сообщил в своих соцсетях вице-губернатор Николай Линченко.

"Этот уникальный комплекс, построенный ещё в XIX веке, станет новым открытым городским пространством для всех петербуржцев и гостей города. На протяжении более ста лет комплекс был закрыт для горожан, однако благодаря запланированным преобразованиям мы сможем создать здесь новую точку притяжения", - написал Линченко в своих соцсетях.

Чиновник отметил, что вся территория бывшего изолятора будет пешеходной. Храм Святого Александра Невского планируется сохранить в качестве доминанты. По словам Линченко, после реализации проекта новое пространство создаст порядка 1,2 тысячи рабочих мест.

Концепцию реставрации подготовили в "НИиПИ Спецреставрация", отмечает "Фонтанка". В беседе с изданием глава организации рассказал, что концепцию поддержали "почти единогласно".

Тюрьма была построена в 1880-х годах. В этих стенах отбывали заключение, среди прочих, Лев Троцкий, Иосиф Бродский и другие. Здание перестали использовать в качестве следственного изолятора в 2017 году. С февраля 2025 года комплекс исторических зданий принадлежит группе компаний "КВС".

