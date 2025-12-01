"Почта России" отменила торги по продаже Главпочтамта

Аукцион по продаже имущественного комплекса Главпочтамта на Почтамтской улице отменён 1 декабря по инициативе АО "Почта России", следует из карточки лота. Торги прекратили спустя три дня после публикации информации о продаже. Приём заявок стартовал 27 ноября и должен был завершиться 12 января 2026 года. Начальная цена памятника культурного наследия оценивалась в 1,2 млрд рублей.

"На основании письма АО „Почта России" от 01.12.2025 № А41-АУО-20/12095 АО „Российский аукционный дом" сообщает об отмене аукциона по продаже имущественного комплекса по адресу: г. Санкт-Петербург, Почтамтская улица, дом 9, литера А, объявленного на 16.01.2025 года в 10:00", — следует из извещения об отмене торгов.

Здание построено по проекту архитектора Николая Львова по заказу фаворита Екатерины II — князя Александра Безбородко. Строительство велось в 1782–1789 годах.

Уже в наше время в здание не раз пытались вдохнуть новую жизнь. В 2018 году руководство "Почты России" обсуждало с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко возможную реконструкцию исторической постройки. В здании планировалось создать современное общественное пространство. Соответствующий проект подготовила московская компания, однако КГИОП его не согласовал. После этого "Почта России" создавала рабочую группу для определения дальнейшей судьбы объекта.

Ранее "Почта России" продала за 173,7 млн рублей земельный участок площадью 4,5 тысячи кв. м. с одноэтажным историческим пакгаузом Варшавского вокзала площадью 2,8 тысячи кв. м. рядом с Балтийским вокзалом. Владельцем полуразрушенного здания стала компания "Оптима".

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру