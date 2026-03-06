Беглов рассказал о деталях визита делегации ЮНЕСКО

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что визит консультативной миссии ЮНЕСКО, который состоялся в январе, прошел конструктивно. Об этом глава города рассказал в эфире петербургского телеканала 5 марта. Специалисты ЮНЕСКО оценили состояние исторического центра, проектную документацию Ново-Адмиралтейского моста и высотных зданий. По словам Беглова, международные эксперты признали высокий научный уровень петербургских специалистов в сфере сохранения культурного наследия. Он также упомянул "элементы политики", которые мешают конструктивному диалогу.

– Мы все делаем в рамках закона. У них там бывают разные нарушения, а у нас все по порядку, как полагается. Они признают наше преимущество, научное преимущество наших специалистов, сегодня оно неоспоримо. Когда приезжают специалисты, с ними, в общем-то, легко разговаривать: профессионалы с профессионалами. А когда домешивают элементы политики, тогда разговор не получается, – отметил Беглов.

По словам Беглова, результатом визита экспертов миссии ЮНЕСКО стало предметное и профессиональное обсуждение уровня развития Петербурга. Специалисты также смогли ознакомиться с работой профильных организаций и ведомств. Во время своего визита в Петербург они посетили представителей Союза архитекторов и Общественной палаты.

Консультативная миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ИКОМОС посетила Петербург впервые с 2018 года. Во время визита эксперты международной организации также оценили проект Ново-Адмиралтейского моста. В конце февраля о строительстве объекта сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. По его словам, мост предполагался еще Генпланом Ленинграда, а проект соответствует нормам российского законодательства.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру