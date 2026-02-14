СК возбудил дело из-за сноса здания на Кирилловской

Следственный комитет России 13 февраля возбудил уголовное дело по факту сноса здания бывшего завода эмалированной посуды на Кирилловской улице в Центральном районе Петербурга, сообщил информационный центр СК на странице приемной Александра Бастрыкина во "ВКонтакте". Поводом стали обращения жителей, возмущенных сносом здания, ранее включенного в перечень объектов с признаками культурного наследия.

"В следственном отделе по Центральному району ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего", - написали в информационном центре СК.

Как позже уточнили в пресс-службе ведомства, уголовное дело возбудили по статье о самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК).

Поводом для проверки стало обращение активиста Ярослава Кострова, направившего в приемную видео с места работ и копию письма Госстройнадзора от 13 февраля. В документе указывалось, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выдал застройщику предостережение в связи с деятельностью на объекте. Костров также отметил, что по состоянию на 13 февраля здание на Кирилловской числилось в списке объектов с признаками культурного наследия, и попросил остановить снос.

После активист направил в СК скриншот ответа с официальной страницы губернатора Петербурга Александра Беглова, где говорилось, что демонтаж таких зданий запрещен до рассмотрения вопроса об их историко-культурной ценности, а отдел рассмотрения и организации историко-культурных экспертиз КГИОП обратился в МВД для пресечения возможного правонарушения. Между тем 13 февраля на сайте КГИОП опубликовали распоряжение об отказе во включении здания на Кирилловской в перечень выявленных объектов культурного наследия и об исключении его из списка объектов с признаками ОКН. Основанием стало экспертное заключение об отсутствии историко-культурной ценности.

Здание на Кирилловской улице построено в 1960 году. Ранее здесь располагался завод эмалированной посуды, в последние годы помещения дома использовались как бизнес-центр.

В январе 2026 года в Петербурге снесли здание Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ), для которого градозащитники шесть лет добивались охранного статуса.

Екатерина Гусева / Фото: Следственный комитет