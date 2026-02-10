В доме Северова на Фонтанке откроют отель после реставрации

Дом купца Северова, расположенный на набережной реки Фонтанки, восстановят, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский 10 февраля в соцсетях. Предполагается, что после реставрации там появится отель. Инвестор вложит в развитие объекта более одного миллиарда рублей.

"Перед началом работ было проведено комплексное обследование здания. Большая часть инвестиций направлена на восстановление фасадов и прокладку современных инженерных коммуникаций — без нарушения исторического облика и интерьеров," - отметил вице-губернатор.

Здание построено в 1801 году в стиле классицизма. До 2010-х в доме жили люди. В 2023 году дом Северова продали на торгах за 156 млн рублей компании "Гелант". В 2025 году КГИОП присвоил ему статус объекта культурного наследия регионального значения. Когда именно отель откроется для посетителей, не уточняется.

В начале года ЗАКС.Ру сообщал, что председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич анонсировал появление шести новых отелей в Петербурге - часть из них откроется в отреставрированных исторических зданиях.

Дарья Нехорошева / Фото: Борис Пиотровский