Здание бывшего мясокомбината "Самсон" признали объектом культурного наследия

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга присвоил статус объекта культурного наследия регионального значения комплексу зданий, в которых в прошлом располагался мясокомбинат имени С.М. Кирова (АО "Самсон"). Распоряжение, подписанное заместителем председателя КГИОП Юлией Богачевой 6 февраля, опубликовано на сайте Смольного.

Среди построек, получивших охранный статус, - производственные корпуса, расположенные по адресу Московское шоссе, 13. Присвоение этого статуса означает, что здания нельзя сносить - теперь они подлежат только реставрации и приспособлению к современному использованию.

В 2023 году в профессиональном сообществе обсуждали возможный снос здания бывшего мясокомбината. Притом часть градозащитников выступала против присвоения охранного статуса. В марте прошлого года "Деловой Петербург" писал, что на месте "Самсона" могут появиться жилые комплексы.

Мясокомбинат имени С.М. Кирова был введен в эксплуатацию в 1933 году. Он был построен на манер американских предприятий. Во время Великой Отечественной войны на комбинате организовали выпуск пищевых концентратов, пищевых заменителей, изготовление холодного оружия, гранат. После войны и до 1990-х годов "Самсон" был крупнейшей мясоперерабатывающей фабрикой Петербурга. В 1999 году Московский индустриальный банк приобрел 12% акций комбината и вывел большую часть активов в семь дочерних предприятий.

