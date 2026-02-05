Муниципальные депутаты предложили пересмотреть правила дизайн-кода Петербурга

Фото предоставлено авторами проекта

В Доме журналиста 4 февраля презентовали проект поправок в эстетический регламент и правила благоустройства Петербурга, разработанные инициативной группой общественников. Инициатором обновления городских норм, регламентирующих облик города, выступили популяризатор урбанистики Александр Бакалов и группа муниципальных депутатов Петербурга.

Идея о разработке проекта корректировки городских норм возникла осенью после создания межмуниципальной депутатской группы, в которую вошли представители шести муниципальных образований: Ярослав Броневицкий из МО "Ульянка", Андрей Зарецкий из МО "Литейный округ", Кирилл Чигирин из МО "Морские ворота", Александр Клименко из МО "Лахта-Ольгино", а также Даниил Шаалан-Анохин из МО "Новоизмайловское" и Ксения Невмержицкая из МО "Смольнинское". Также в подготовке проекта поправок приняла участие соосновательница архитектурного бюро "Код" Ксения Деева. Как рассказали авторы проекта, основы предлагаемых изменений появились в результате встреч муниципалов с жителями.

По мнению авторов проекта, действующие сегодня регламенты, затрагивающие внешний облик городской среды, носят обобщенный характер и не охватывают множество типовых ситуаций, разрешить которые мог бы единый дизайн-код.

"Недостаточная точность действующих городских регламентов часто создает правовую неопределенность для собственников и бизнеса, а также негативно сказывается на облике города, а особенно на облике исторических районов", – считает один из авторов проекта, депутат Ярослав Броневицкий.

Предлагаемые изменения могли бы одновременно учесть и интересы бизнес-сообщества, и жителей города, отмечают муниципалы. Сам проект опубликован авторами в интернете, чтобы его могли изучить все желающие.

Сегодня внешний вид города определяют два документа. Это два постановления правительства города: "Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства", который также называют "эстетическим регламентом", и "Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга". Именно эти документы муниципалы и предлагают скорректировать с учетом пожеланий граждан, поступивших им за последнее время, и собственного опыта.

Размещение знаков адресации

Первым делом инициативная группа предлагает пересмотреть правила размещения адресных табличек с указанием номеров домов и названиями улиц. Действующие нормы установки знаков адресации, по мнению авторов, недостаточно точно определяют места и случаи их размещения. Например, чтобы избежать ситуаций, когда на здании длиной сто метров размещают лишь одну табличку. Муниципалы предлагают перенять опыт московских коллег, где подобные вопросы уже проработаны на уровне городских ведомств.

В частности, предусматривается обязательная установка адресных табличек в так называемых "точках принятия решения" — у перекрестков, развилок, въездов во дворы и в местах проходимых пешеходных маршрутах. Для зданий, расположенных на перекрестках, предлагается закрепить требование размещать адресные знаки с обеих сторон угла перекрестка. Такая мера, считают депутаты, упростит ориентирование для водителей. Также предлагается отдельно отрегулировать установку табличек на домах внутри кварталов, а не только на уличных фасадах. Поправки, по мнению инициативной группы, позволят сделать навигацию удобной даже без мобильных устройств.

Вывески в витринах

Второй раздел поправок посвящен вывескам и информационным элементам, размещаемым внутри витрин. В частности, предлагается запретить сплошную оклейку витрин и дверей пленкой, а также ограничить размеры и количество размещаемых элементов.

"Действующие правила допускают чрезмерную свободу, из-за чего витрины нередко полностью заклеиваются сплошной пленкой или фактически превращаются в рекламные экраны. Предлагаемые нами поправки вводят разумные ограничения, направленные на сохранение визуальной прозрачности и аккуратности витрин", - уверен депутат Кирилл Чигирин.

Согласно проекту поправок, на витринах будет допускаться использование только текстовой информации и лаконичных логотипов, при этом полностью исключаются экраны, бегущие строки и динамическая реклама. В таком формате, считают авторы поправок, удастся сделать витрины полноценным украшением улицы, но при этом не повредить интересам бизнеса.

Инженерное оборудование на фасадах

Проектом также предлагается прописать в городских регламентах общие положения по размещению проводов, труб и камер видеонаблюдения на фасадах. Сейчас рекомендаций на этот счет в городском благоустройстве нет, отмечают авторы инициативы. По их мнению, подобное инженерное оборудование следует окрашивать в тон фасада здания. Отдельно предлагается обязать собственников оборудования прокладывать провода исключительно в кабель-каналах, окрашенных соответствующим цветом.





"В данный момент городские регламенты никак не регулируют правила прокладки проводов на фасадах, что приводит к наличию неопрятных проводов даже на зданиях в самом центре. Уточнения, которые мы предлагаем в поправках, обяжут прокладывать провода в аккуратных кабель-каналах, окрашенных в цвет фасада здания", – отметил депутат Андрей Зарецкий.

Роллеты и рольставни

Еще ряд положений, которые муниципалы предлагают скорректировать, связан с размещением роллетов, которые чаще всего используются на первых этажах зданий. Авторы инициативы предлагают запретить использовать непрозрачные рольставни, которые целиком закрывают окно, и пользоваться только прозрачными аналогами. Такой шаг, уверены общественники, позволит улучшить восприятие исторической застройки в центре Петербурга и подчеркнет особенности городской архитектуры.

Сами рольставни предлагается устанавливать внутри оконного проема, чтобы массивные конструкции не создавали дополнительной визуальной нагрузки на фасаде домов.

Окна, рамы и подоконники

Четвёртый раздел поправок посвящен окнам и оконным переплетам. В настоящее время даже в пределах одного фасада нередко встречаются окна, различающиеся по цвету, форме и рисунку переплетов, что визуально дробит архитектуру дома, утверждают урбанисты.

Предлагаемые изменения закрепляют принцип единообразия оконных решений на одном фасаде, считают муниципалы. Предусматривается, что окна, рамы и подоконники должны быть одинаковыми по форме и цвету и соответствовать утвержденному колеру фасада, если это предусмотрено архитектором здания.

"Эти требования имеют особое значение для исторических районов, где именно окна в тесной связи с фасадом во многом формируют облик здания и восприятие исторической застройки в целом", – отметил мундеп Александр Клименко.

Водосточные трубы и капремонт фасадов

Последний блок поправок посвящен регулированию водосточных труб на фасадах и отводу дождевой воды. Поправками предлагается обязать использовать встроенные в мощение водоотводные лотки, которые принимают воду от водосточных труб и направляют ее в сторону ливневой канализации.

В настоящее время такие решения уже применяются в отдельных частях города, однако они не зафиксированы в нормативных правовых актах. Предлагается сделать эту практику обязательной. Это поможет повысить качество благоустройства и избавить людей от луж на пешеходных тротуарах, считают урбанисты.

О перспективах изменений

Подготовленный проект инициативная группа муниципалов собирается отправить чиновникам из комитета по градостроительству и архитектуре, объявили на пресс-конференции. Авторы инициативы надеются, что профильные городские эксперты поддержат их предложения. Также они рассчитывают, что предложенные поправки будут рассмотрены профильными органами на уровне Законодательного собрания или администрации Петербурга.

Фото предоставлено авторами проекта