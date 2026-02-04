Кадры: Заседание ЗакСа 4 февраля

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Заксобрания Петербурга 4 февраля в спокойной обстановке обсудили инициативу о сохранении объектов культурного наследия, научно-техническую политику города, а также приняли закон о квотировании рабочих мест для инвалидов-участников СВО и наградили чиновников Смольного за работу. Как прошло заседание – в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Депутаты Павел Крупник, Валерий Гарнец и Константин Чебыкин

Депутаты Марина Шишкина, Андрей Алескеров и Анастасия Мельникова

Депутат Александр Ходосок и Ирина Иванова

Депутаты Анастасия Мельникова и Валерий Гарнец

Депутаты Максим Яковлев и Павел Иткин

Депутат Всеволод Беликов и Ирина Иванова

Депутаты Вера Сергеева и Александр Ржаненков

Первый заместитель комитета финансов Татьяна Пигольц, глава комитета по промышленной политике Александр Ситов и его заместитель Тамара Ломоносова, которых сегодня награждали благодарностями парламента и поенными грамотами за успехи в работе

Председатель комитета по промышленной политике Александр Ситов и спикер Заксобрания Александр Бельский

Депутаты Денис Четырбок, Марина Макарова и Любовь Егорова

Заместитель председателя комитета по промышленной политике Тамара Ломоносова

