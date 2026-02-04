ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Медиатека 4 февраля 2026, 14:48

Кадры: Заседание ЗакСа 4 февраля

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Заксобрания Петербурга 4 февраля в спокойной обстановке обсудили инициативу о сохранении объектов культурного наследия, научно-техническую политику города, а также приняли закон о квотировании рабочих мест для инвалидов-участников СВО и наградили чиновников Смольного за работу. Как прошло заседание – в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

IMG_4443.JPG (333 KB)

Депутаты Павел Крупник, Валерий Гарнец и Константин Чебыкин

IMG_4419.JPG (291 KB)

Депутаты Марина Шишкина, Андрей Алескеров и Анастасия Мельникова

IMG_4422.JPG (297 KB)

Депутат Александр Ходосок и Ирина Иванова

IMG_4451.JPG (299 KB)

Депутаты Анастасия Мельникова и Валерий Гарнец

IMG_4471.JPG (285 KB)

Депутаты Максим Яковлев и Павел Иткин

IMG_4477.JPG (304 KB)

Депутат Всеволод Беликов и Ирина Иванова

IMG_4517.JPG (286 KB)

Депутаты Вера Сергеева и Александр Ржаненков

IMG_4542.JPG (379 KB)

Первый заместитель комитета финансов Татьяна Пигольц, глава комитета по промышленной политике Александр Ситов и его заместитель Тамара Ломоносова, которых сегодня награждали благодарностями парламента и поенными грамотами за успехи в работе

IMG_4560.JPG (303 KB)

Председатель комитета по промышленной политике Александр Ситов и спикер Заксобрания Александр Бельский

IMG_4550.JPG (354 KB)

Депутаты Денис Четырбок, Марина Макарова и Любовь Егорова

IMG_4567.JPG (283 KB)

Заместитель председателя комитета по промышленной политике Тамара Ломоносова

Фотографии с предыдущего заседания смотрите на ЗАКС.Ру

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


