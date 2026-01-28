ЗакС и целеполагание

Фото: Заксобрание ПетербургаПредседатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский, кажется, задает новый тренд в общении с представителями Смольного в стенах Мариинского дворца. На заседании 28 января, как и на предыдущем, спикер снова пытался добиться развернутых ответов от чиновников на вопросы о их законопроекте. Вновь звучало слово "целеполагание".

В петербургском парламенте 28 января депутаты рассматривали проект закона, внесенный губернатором Александром Бегловым, о корректировке действующего порядка выкупа земель, находящихся в собственности города. В частности, предлагается отменить льготную ставку в 25% для участков, которые используются под объекты здравоохранения, культуры и спорта. Предполагается, что в дальнейшем недвижимость будет продаваться по 100% от кадастровой стоимости. Для некоторых отраслей льгота в половину от кадастровой стоимости сохранится. Например, это касается размещения объектов промышленного назначения. В Смольном необходимость законопроекта объясняли малым интересом со стороны бизнеса к выкупу участков.

– Я не понял. Если вы вводите какие-то ограничения. Какие последствия? Вы предлагаете сейчас поставить 100% выкуп, а потом последствия какие? Вы поднимаете аренду и ставите бизнес, извиняюсь, в неловкое положение? Потому что сейчас ему это "неинтересно"? Вы для чего это делаете? Стимулируете бизнес или принимаете какие-то решения? Депутаты хотят знать, нам же с избирателями работать. Напомню, в этом году у нас год выборный. Какое целеполагание? – поинтересовался спикер ЗакСа Александр Бельский у представителя губернатора Константина Сухенко, выступавшего с докладом.

Дальше в зале заседаний развернулась дискуссия между Бельским, Сухенко и заместителем председателя комитета имущественных отношений Максимом Похилом. Локомотивом в этом разговоре был спикер ЗакСа, который безуспешно пытался выяснить дальнейший план, или, как он говорил, целеполагание, которое определили для себя чиновники Смольного.

Слово "целеполагание" в этот день Бельский произнес минимум шесть раз. Чуть больше, чем во время жесткого выступления неделей ранее, когда отчитывал главу ККИ за затянувшийся снос торгового центра у метро "Приморская". В тот раз "целеполагание" прозвучало только четыре раза. Тема выборного года, отметим, тоже мелькала на предыдущем заседании.

Несмотря на отсутствие объяснения "целеполагания" от представителей Смольного, законопроект принят в первом чтении, однако единого порыва в поддержке документа не нашлось. За проголосовали лишь 35 депутатов. Еще четверо выбрали вариант против.

Как рассказал Бельский журналистам после заседания, необходимость продолжительных дискуссий с чиновниками об их законопроектах появилась только сейчас.

– Просто не возникало раньше вопросов. Сейчас возникают. Просто вносят такие законы. Может, что-то недорабатывают в комиссиях и комитетах. Нужно внимательней относиться к этому в органах исполнительной власти, – пожурил чиновников Бельский. – Когда мы понимаем, для чего это делается, мы голосуем, а иногда у нас получается так, что мы не понимаем, для чего это делается. Вот, на предыдущем заседании у нас возникли вопросы.

По просьбе ЗАКС.Ру руководители парламентских фракций рассказали, что они понимают под "целеполаганием", о котором вторую неделю хочет узнать спикер Заксобрания.

Марина Шишкина, лидер фракции "Справедливая Россия – За правду":

– В самом деле Александр Николаевич несколько раз использует этот термин. Я считаю, что это правильная история. Под целеполаганием понимается четкое, осознанное понимание субъектом своей деятельности. И это к законотворческой деятельности относится напрямую. Конечный итог нашей деятельности – это принятие того или иного документа. Поэтому мы должны четко и ясно понимать цели и быть осознанными в этом процессе. Здесь, конечно, целеполагание мутное. Непонятно какое.

Павел Иткин, лидер фракции ЛДПР:

– Один из элементов целеполагания четко сформулирован Владимиром Вольфовичем Жириновским: не врать и не бояться. Когда к нам приходят что-то предлагать, нужно четко сказать, для чего это делается, что это будет стоить и чего хотят решить. Вот и все. Тогда не будет вопросов. Консолидация депутатского корпуса, всех фракций вокруг недопонимания этого законопроекта говорит, что что-то здесь не так.

Дмитрий Павлов, лидер фракции "Новые люди":

– Целеполагание, простыми словами, это путь к достижению цели. То, что председатель сказал, – абсолютно правильно. Все, что мы делаем, – единый организм города. Когда приходит такой законопроект от комитета по имуществу, хотят получить больше налогов, нужно понимать и последствия. Для чего была дана льгота медицине, спорту и культуре – потому что это доходный бизнес. Люди вкладывают деньги там, где они окупаются. В спорте, могу сказать, если кто-то строит теннисный и футбольный клуб, проанализируйте его мотивацию. Скорее всего, у предпринимателя дети занимаются теннисом или футболом. А он занимается нормальным доходным бизнесом.

Ольга Штанникова, замруководителя фракции "Яблоко":

– Целеполагание… Я думаю, "полагание" в принципе можно выкинуть. Это цель. Единственное, что я хочу сказать, цель у исполнительной власти и у представительной власти всегда разные, поэтому не бывает ситуаций "Вы нам расскажите, мы поймем". По сути, я думаю, все депутаты понимают прекрасно. Просто главная задача – найти консенсус между исполнительной властью и депутатами. Очень часто большинство депутатов принимают позицию исполнительной власти. Когда отдают свои полномочия. Потом начинается куча вопросов.

Павел Крупник, лидер фракции "Единая Россия":

– Целеполагание – если мы преследуем какие-то цели, а мы их преследуем каждодневно, ежесекундно, то мы должны четко понимать последствия. Последствия таких законопроектов непроработанных, который мы сегодня увидели и, на мой взгляд, профессиональный человек Константин Эдуардович Сухенко абсолютно, на мой взгляд, замыливал вопрос. Он совершенно четко знает плюсы и минусы, но постарался нас убедить, что недели на поправки достаточно.

Ирина Иванова, лидер фракции КПРФ:

– Я считаю, что это прежде всего система установки задач для достижения цели. Я бы ответила так. Сначала задача – что нужно сделать, чтобы достигнуть этой цели. Как вы видите, в данном законопроекте я не увидела задач. Цель я знаю – пополнение бюджета.

Тем временем в пресс-службе КИО поспешили выпустить заявление по поводу состоявшегося разговора. В ведомстве заявили, что проект закона согласован с юридическим комитетом администрации губернатора и комитетом финансов, а также с профильной комиссией Заксобрания. Еще там добавили, что в 2025 году из более чем 10 тысяч сданных в аренду участков продано лишь 47, что, по мнению КИО, показывает незаинтересованность предпринимателей в таком механизме.

Еще автор пресс-релиза комитета предостерег читателей от неосторожных высказываний. Возможно, при этом он имел в виду депутатский корпус.

"Наши действия должны быть направлены на положительный результат для города и следует быть осторожными с высказыванием субъективного мнения не по существу вопроса в публичной плоскости", – говорится в сообщении КИО.

Константин Леньков / Фото: Заксобрание Петербурга