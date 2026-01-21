ЗакС и поиск виноватых

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.РуЯрко началась весенняя сессия Законодательного собрания Петербурга 21 января. Главным событием прошедшего заседания стал не вопрос из повестки, а монолог председателя парламента Александра Бельского в адрес главы комитета по контролю за имуществом Михаила Сергеева. Спикер решил выяснить, кто виноват в незаконченном демонтаже ТЦ у метро "Приморская".

Временно исполняющий обязанности председателя комитета по контролю за имуществом Михаил Сергеев пришел в Мариинский дворец на слушания по законопроекту губернатора об ужесточении ответственности для недобросовестных владельцев киосков. Последние годы чиновники Смольного отмечают, зачастую при проверках выясняется, что лицо, которое занимается незаконной торговлей в НТО, и лицо, которое размещает этот объект – разные. Некоторые предприниматели для получения прибыли сдают в аренду размещенный нестационарный торговый объект, установленный незаконно. На такие случаи приходится около половины всех выявляемых нарушений. ККИ выступает в роли контролера в вопросах использования городской земли. К самому законопроекту у депутатов замечаний не возникло.

Пользуясь случаем, депутат Константин Чебыкин, избранный от Васильевского острова, решил поинтересоваться у Сергеева, как обстоят дела с торговым центром "Макси Сопот" возле станции метро "Приморская". Единоросс отметил, что полуразрушенный ТЦ местные жители наблюдают уже полгода. Он посоветовал работникам ККИ поступать жестче: либо сносить целиком и сразу, либо оставлять все как есть.

– У нас на сегодняшний день территория, как после бомбежки, – заявил Чебыкин.

К дискуссии присоединился председатель Заксобрания Александр Бельский. Сперва он поинтересовался у главы ККИ, удалось ли освободить территорию у метро. Вопрос, вероятно, был риторическим. Едва ли спикер не знал о затянувшемся судебном процессе с собственником здания.

– Вы принимаете решения, вы же исполнительный орган власти, понимая все последствия, которые могут быть. Это же не какая-то разовая история, вы везде сталкиваетесь с судебными решениями. Вы же понимаете, что за этим может последовать. То есть вы просто развалили, считайте, в центре города, у выхода из метро, кусок здания, и ушли в суды? Вы вообще, когда принимаете решения, вы чем руководствуетесь? Каково должно быть целеполагание? Сломать и уйти в суды? Или вы думали, с вами не будут судится? Для этого есть определенные договоренности с собственником, – продолжал Бельский.

Во время своего длительного выступления Бельский отдельно проговорил, что его вопрос адресован либо Сергееву, либо вице-губернатору, который курирует соответствующее направление. По фамилии члена правительства Алексея Корабельникова спикер парламента называть не стал. Да и отвечать все равно пришлось Сергееву.

– У каждой проблемы есть фамилия. Назовите нам фамилию. Кто принимает такое решение? Кто за это отвечает? Тогда мы, соответственно, можем сказать населению, что этот человек за это отвечает. Вы "очень хорошо" делаете, а потом прячетесь за спину губернатора. Губернатор не принимает таких решений. Принимает решение комитет, профильный вице-губернатор, – продолжал Бельский.

Сам Сергеев в редкие моменты, когда ему позволяли вставить слово, ссылался на юридические детали. После истечения сроков аренды собственник здания отказался добровольно освобождать участок. После этого ККИ инициировал демонтаж. Через неделю после начала работ снос пришлось остановить из-за обеспечительных мер, введенных судом по просьбе собственника торгового центра. Повлиять на сроки дела судебного разбирательства комитет не может, хотя чиновники пытались, подав ходатайство об ускорении рассмотрения. Суд в удовлетворении просьбы отказал. Врио председателя ККИ добавил, что смог бы закончить работы в течение двух недель, если бы у него была такая возможность.

В пресс-службе ККИ сообщили ЗАКС.Ру, что ведомство продолжает заниматься вопросом.

– Очередное судебное заседание назначено на 11 февраля 2026 года. При этом обращаем внимание, что сам факт расторжения договора аренды со стороны бывшего пользователя не оспаривается. Вместе с тем собственник объекта вправе осуществить его демонтаж собственными силами. Комитет вновь подчёркивает свою приверженность принципам законности и обеспечению порядка на землях города. Мы продолжим действовать строго в рамках установленных процедур и прилагать все усилия для минимизации возможных негативных последствий для жителей, – рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе комитета.

Отдельно отметим владельца компании, которая судится с ККИ из-за сноса ТЦ. Им является предприниматель Яков Перкаль-Проворный. Во время начала работ он лично приходил спорить с рабочими и давал комментарии городским СМИ. В прошлом Перкаль-Проворный был депутатом муниципального совета МО "Поселок Солнечное". Примечательно, что он был муниципалом в те же годы, что и спикер Заксобрания Александр Бельский, который также начинал свою политическую карьеру в Солнечном.

После заседания Бельский во время брифинга рассказал журналистам, что в этом споре он не занимает сторону чиновников или бизнеса, а выступает в интересах жителей Петербурга.

– Мы не стоим на стороне предпринимателей, мы стоим на стороне жители. Мы не отстаиваем интересы конкретного предпринимателя. Важно, когда принимаются подобные решения, чтобы мы могли знать их последствия. Если они [чиновники] выходят делать – пусть доделывают их до конца. В этом весь вопрос, а не в том, знаком ли я с этим предпринимателем. Я знаком с большей частью предпринимателей в нашем городе. Я возглавлял совет предпринимательский. Поэтому, конечно, я много кого знаю, – рассказал Бельский.

