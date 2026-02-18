Кадры: Заседание ЗакСа 18 февраля

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

На заседании 18 февраля депутаты Законодательного собрания приняли закон о праве Смольного обращаться с драгоценными камнями и металлами, наделили его полномочиями по увековечению памяти жертв геноцида советского народа, одобрили расширение юридической помощи для бездомных и приступили к уточнению стандарта метража жилых помещений в общежитиях. Также парламентарии выслушали ежегодный отчет начальника ГУ МВД Романа Плугина. За заседанием наблюдал фотокорреспондент ЗАКС.Ру Михаил Масленников.

Депутаты Андрей Алескеров, Марина Шишкина, Михаил Амосов и Денис Четырбок

Депутаты Александр Малькевич и Елена Рахова

Депутаты Александр Кущак, Борис Зверев и Андрей Малков

Депутаты Елена Рахова и Алексей Зинчук

Депутаты Наталия Астахова и Александр Ржаненков

Депутаты Юрий Гладунов и Владимир Носов

Депутаты Марина Шишкина и Денис Четырбок

Депутаты Ирина Иванова и Елена Рахова

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин

