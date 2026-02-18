ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Медиатека 18 февраля 2026, 15:48

Кадры: Заседание ЗакСа 18 февраля

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.РуФото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

На заседании 18 февраля депутаты Законодательного собрания приняли закон о праве Смольного обращаться с драгоценными камнями и металлами, наделили его полномочиями по увековечению памяти жертв геноцида советского народа, одобрили расширение юридической помощи для бездомных и приступили к уточнению стандарта метража жилых помещений в общежитиях. Также парламентарии выслушали ежегодный отчет начальника ГУ МВД Романа Плугина. За заседанием наблюдал фотокорреспондент ЗАКС.Ру Михаил Масленников.

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Андрей Алескеров, Марина Шишкина, Михаил Амосов и Денис Четырбок

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Александр Малькевич и Елена Рахова

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Александр Кущак, Борис Зверев и Андрей Малков

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Елена Рахова и Алексей Зинчук

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Наталия Астахова и Александр Ржаненков

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Юрий Гладунов и Владимир Носов

Депутаты Марина Шишкина и Денис Четырбок

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Ирина Иванова и Елена Рахова

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин

Фотографии с предыдущего заседания смотрите на ЗАКС.Ру.

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


