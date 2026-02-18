Депутаты приступили к уточнению стандарта метража для общежитий

На заседании Законодательного собрания 18 февраля в первом чтении принят законопроект об уточнении регионального стандарта нормативной площади на одного человека для общежитий. Документ прописывает, что норматив метража устанавливается непосредственно для жилых помещений.

Действующая редакция закона "О региональных стандартах в жилищной сфере" предусматривает, что для одиноко живущих граждан в общежитиях норматив составляет 25 квадратных метров. В случае с семьями из двух и более человек норматив равняется 18 квадратным метрам на каждого жильца.

Авторы инициативы предложили уточнить, что норматив будет распространяться строго на жилые помещения в общежитиях. Представлявший законопроект депутат Всеволод Беликов отметил в своем выступлении, что сейчас до 40 % площади в общежитиях может приходиться на нежилую. Он также заявил, что количество общежитий в городе "стремится к нулю".

Ранее ЗакС принял в третьем чтении закон, предоставляющий Смольному право обращения драгоценных камней и металлов, их продажи и формирования соответствующего фонда Петербурга.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру