Депутаты поддержали законопроект о полномочиях по увековечению жертв геноцида

В ходе пленарного заседания 18 февраля депутаты Законодательного собрания приняли во втором чтении законопроект о разграничении полномочий Смольного и городского парламента в вопросе увековечения памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Инициатива поступила на рассмотрение депутатов еще в мае 2025 года, первое чтение прошло в декабре.

Ко второму чтению из законопроекта полностью убрали статью, относящую вопросы содержания мест захоронения жертв геноцида к вопросам муниципалитетов. Теперь это полномочие полностью относится к компетенции правительства Петербурга.

В целом предполагается, что Смольный будет отвечать за вопросы по захоронению останков жертв геноцида, увековечению памяти погибших, ведению государственного учета кладбищ, будет определять порядок поисковых работ на территории Петербурга и вводить запреты на проведение строительных, дорожных и иных работ, в результате которых останки жертв геноцида могут быть повреждены.

К компетенции ЗакСа законопроект относит принятие законов об увековечении памяти жертв геноцида и контроль за их исполнением.

Инициативу подготовили в соответствии с федеральным законом "Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", принятым в апреле 2025 года. В текущем феврале на сайте ЗакСа появилась инициатива о передаче Смольному полномочий по составлению поименных списков жертв геноцида советского народа. Также депутаты предложили предоставлять помощь от Петербурга социально ориентированным НКО, занятым поиском останков жертв геноцида.

