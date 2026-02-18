ЗакС разграничил полномочия Смольного и парламента по обращению драгметаллов

На заседании 18 февраля Законодательное собрание приняло в третьем чтении закон о разграничении полномочий Смольного и парламента Петербурга по обращению драгоценных камней и металлов. Закон ушел на подписание губернатору.

Инициатива относит к полномочиям ЗакСа принятие законов, регулирующих порядок геологоразведки, добычи, использования и обращения драгоценных камней и металлов в Петербурге. Также депутаты получат право контролировать исполнение законов в этой сфере.

К полномочиям Смольного документ относит, в частности, формирование и использование фонда драгоценных металлов и камней Петербурга, их приобретение для формирования фонда, а также реализацию драгоценностей на внутреннем и внешнем рынках.

Законопроект был принят в первом чтении неделей ранее. Ко второму чтению поправок не поступило, поэтому он сразу перешел в третье чтение. Более подробно о спорах в парламенте из-за инициативы читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру