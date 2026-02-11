ЗакС и кубышка с золотом

Фото: Законодательное собрание

Депутаты Законодательного собрания 11 февраля приняли в первом чтении законопроект, который позволит Смольному заниматься оборотом драгоценных камней и металлов. В парламенте уточнили, что речь идет лишь о возможности ведения такой деятельности, а не о конкретных планах чиновников.

Законопроект о наделении правительства Петербурга правом заниматься покупкой и продажей драгоценных камней и металлов, включая золото, подготовили депутаты Андрей Алескеров, Всеволод Беликов, Валерий Гарнец, Ирина Иванова, Вера Сергеева и Денис Четырбок. Похожий закон принят в восьми регионах России, отметил Беликов, выступая с докладом перед коллегами. Специальные фонды для этих целей функционируют пока только в трех субъектах. Республика Саха, Магаданская и Свердловская области учредили такие органы еще в конце 90-х – начале 2000-х годов.

Предполагается, что в числе драгметаллов, которые будут представлять интерес, окажутся золото, серебро, платина и другие. Из драгоценных камней выделили природные алмазы, сапфиры, изумруды, рубины, александрит, а также жемчуг и некоторые виды янтаря.

Инициатива, неоднократно повторял Беликов, направлена на предоставление Смольному возможности совершать сделки с драгметаллами.

– Классическая схема, не будучи специалистом финансового рынка, скажу: "дешево покупаем - дорого продаем" - такая возможность точно должна быть предоставлена. В диалогах, не столько с комитетом финансов, сколько с комитетом по природопользованию, высказывали интерес. Изучали опыт других регионов, – поделился Беликов.

При этом, отметил депутат, в профильном комитете финансов с осторожностью оценивают перспективы создания такого фонда. С другой стороны, против подобного полномочия в комфине не возражают. Беликов добавил, что процедура продажи и покупки драгметаллов четко описана действующим законодательством. Например, такие товары нельзя покупать за счет дотаций и субсидий, а доход от продажи можно использовать лишь для покрытия дефицита бюджета.

– Как только вся финансово-экономическая ситуация будет говорить, что такой фонд можно организовать и сформировать правовое регулирование существующих правил – ровно тогда мы приступим к совместной работе с коллегами из правительства и опишем все критерии создания, поведения, с учетом всех существующих федеральных норм и опыта работы наших коллег в трех регионах, а пока мы делаем первый шаг. Разграничиваем полномочия и устанавливаем порядок. Полномочия создать фонд, купить и продать металлы. Все, – рассказал Беликов.

Депутат Марина Шишкина подчеркнула, что ей понятно наличие подобных норм в Якутии и Магадане, где добыча драгметаллов и камней является одним из основных направлений в экономике. Как закон поможет Петербургу, где нет крупных месторождений (и каких-либо других), она до конца не разобралась. Шишкина добавила, что парламент уже не в первый раз обсуждает инициативы, лишь косвенно связанные с Северной столицей. В качестве примера она упомянула "закон о пчелах" (тогда регионы добавляли в местное законодательство отдельные положения о пчеловодстве после поправок на федеральном уровне) . Беликов заявил, что все подобные проекты законов рассматривались исключительно в соответствии с планом законотворческой работы.

– Кстати, от пчеловодов не поступило никаких жалоб или нареканий. Только благодарность, – парировал Беликов.

Возвращаясь к драгметаллам, парламентарий рассказал, что их оборот на внутреннем и внешнем рынке может стать дополнительным источником доходов для города, наравне с банковкими депозитами. Отметим, ранее чиновники из финансового блока Смольного рассказывали, что активно пользовались вкладами во время пиковых повышений ключевой ставки.

– Это всего лишь инструмент рационально, эффективно использовать наши финансовые активы, наши средства, деньги. Пока они все размещаются на счетах. Это обычно депозит. Рутинная, консервативная модель, приносящая определенный доход. Здесь при таланте, точном моделировании финансовой, экономической промышленной ситуации в Российской Федерации, скорее даже в мире, <...> дает возможность нашему городу эффективно использовать [средства]. Посмотрите динамику движения цен на золото. Кто угадал - тот хорошо заработал, – отметил Беликов.

Несмотря на объяснения Беликова, суть инициативы так и не понял депутат Михаил Амосов. Источников золота или алмазов в городе нет, для их приобретения придется тратить бюджетные средства, перечислял депутат.

– Для чего? У нас есть на что потратить деньги вообще-то в нашем городе, – задался вопросом Амосов.

– Наверное, когда я отвечал Марине Анатольевне вы отвлекались или отходили, – парировал Беликов.

– Нет, я внимательно слушал.

– Михаил Иванович, еще раз. Мы не создаем фонд. Ключевое. Мы его не создаем. Мы даем возможность. Мы не учреждаем фонд. <...> Это про возможность увеличить доходы при определенных условиях, – продолжил Беликов.

Заработать на спекуляции драгметаллов, предположил Беликов, получится при размещении остатков на ликвидных высокодоходных ресурсах. Он добавил, что органы государственной власти смогут купить перечисленные ресурсы по льготной цене без уплаты НДС, который с недавнего времени составляет 22%. Физлица такой опцией воспользоваться не могут.

Цены на золото в последние годы, действительно, подскочили в мире на фоне геополитической неопределенности. Только с начала 2025 года цена на золото выросла на 41%, при этом на 11% — с начала 2026 года. Отметим, одна из главных задач финансового блока Смольного к 2030 году – бюджет в 2 трлн рублей. Не исключено, что чиновники намерены присмотреться ко всем возможным инструментам для достижения цели, поставленной губернатором Александром Бегловым.

Константин Леньков / Фото: Законодательное собрание