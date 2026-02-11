Крупник обратился к Колокольцеву из-за онлайн-торговли алкоголем

Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой о противодействии дистанционной торговле спиртным, сообщила 11 февраля "Парламентская газета" со ссылкой на текст обращения. В своем обращении глава фракции "Единая Россия" полагает, что действия онлайн-торговцев подрывают усилия государства по противодействию ограничения потребления алкоголя.

"Отечественный сегмент интернета без всяких ограничений пестрит рекламными объявлениями, обещающими доставку любого горячительного напитка до дверей квартиры в любое время суток", — изложил суть проблемы Крупник.

Депутат отметил, что организаторы онлайн-торговли нарушают положения как федерального, так и регионального законодательства. Он призвал принять меры против распространения подобной практики в России и попросил рассмотреть возможность проведения мероприятий для привлечения нарушителей к ответственности.

Как отмечает ПГ, круглосуточная онлайн-торговля спиртным нарушает положения федеральных законов о рекламе и о госрегулировании спиртосодержащей продукции, а также федеральный и петербургский запреты на торговлю алкоголем по ночам.

В Петербурге продавать алкоголь в магазинах запрещено с 22:00 до 11:00. Такое же ограничение установлено для заведений общепита, расположенных в многоквартирных домах и не внесенных в специальный реестр ресторанов, который ведет Смольный. Для включения в реестр заведение должно отвечать целому набору требований, правило действует с сентября 2025 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру