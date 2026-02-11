Бельский назвал "достаточно качественной" работу органов опеки в Петербурге

Муниципальные органы опеки и попечительства в Петербурге работают достаточно качественно, говорить об их неэффективности в целом не представляется возможным, заявил 11 февраля спикер Законодательного собрания Александр Бельский на брифинге с журналистами. Вопрос парламентарию прозвучал в контексте трагедии с убийством девятилетнего мальчика, произошедшим в конце января.

— На сегодняшний момент то, что касается муниципальной составляющей, достаточно качественно работают там органы опеки и попечительства. Поэтому, если мы говорим об эффективности или неэффективности их работы, нужно смотреть в каждом конкретном случае, потому что мы все-таки говорим с вами о 111 органах опеки, которые существуют в городе, — высказался Бельский.

Спикер добавил, что в некоторых случаях нюансы в работе опеки могут наблюдаться, однако в ситуации с гибелью мальчика "проверяли все социальные выплаты, органы опеки взаимодействуют". Выводы здесь, впрочем, предстоит делать органам прокуратуры, заключил он.

Саму ситуацию с гибелью ребенка Бельский назвал большой трагедией. При этом он выразил надежду на то, что город должным образом отреагирует на произошедшее. Тот факт, что правоохранители в кратчайшие сроки обнаружили предполагаемого убийцу, может послужить сдерживающим фактором для преступников, считает он.

Напомним, днем 30 января в Красносельском районе пропал девятилетний мальчик. Про него было известно, что он сел в машину к незнакомцу и исчез. Спустя несколько дней правоохранители задержали в Псковской области предполагаемого убийцу, он признал вину и рассказал, куда спрятал тело. Суд арестовал его на два месяца.

Случившееся послужило поводом к спорам о будущем органов опеки. Депутат ЗакСа Александр Ржаненков предложил передать их полномочия районным администрациям. Против этого выступил его коллега Всеволод Беликов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру