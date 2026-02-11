Депутаты снова отказались обсуждать инициативу "Яблока" о парковках

Большинство депутатов Законодательного собрания 11 февраля не стали голосовать за включение в повестку заседания предложения фракции "Яблоко" о наделении городского парламента полномочием по регулированию правил использования зон платной парковки, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Федеральный закон допускает, что полномочия касательно платных парковок можно распределить между региональными властями, в том числе предоставив часть парламенту. В Петербурге все вопросы с парковкой возложены на Смольный.

По мнению лидера фракции "Яблоко" Александра Шишлова, депутаты могли бы самостоятельно определять максимальную стоимость парковки, порядок оплаты и оформления стоянки, а также другие вопросы, связанные с этой темой. В последнее время чиновники из Смольного приняли несколько нововведений, которые вызвали негативные отзывы со стороны владельцев машин. Например, с осени 2025 года в городе ввели дифференцированные тарифы на парковку. В некоторых случаях стоимость стоянки выросла более чем в три раза — с 100 до 360 рублей.

Голосование по этому вопросу большинство депутатов проигнорировали. За включение инициативы в повестку проголосовали 11 парламентариев.

Как и в прошлые разы, "Яблоко" вносило вопрос на рассмотрение "с голоса". Руководство парламента обычно отказывается выносить предложения фракции на обсуждение. Так, на прошлом заседании депутаты не стали обсуждать инициативы о введении скидок на оплату штрафа за нарушение правил парковки.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру