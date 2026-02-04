Депутаты отказались рассматривать смягчение правил пользования платной парковкой

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов предложил коллегам 4 февраля включить в повестку заседания два вопроса, связанные с платными парковками в Петербурге. "Яблочники" предлагают скорректировать городской закон так, чтобы у водителей была возможность исправить ошибку, допущенную при оформлении заявки. Также в партии предложили ввести дифференцированные штрафы за неоплату парковки. При первом нарушении предлагается начислять половину стоимости штрафа, а при последующих — штраф в полном размере. Депутаты отказались включать инициативы в повестку.

Шишлов, внося свое предложение, подчеркивал, что Смольный концептуально уже поддержал идею о наделении водителей правом исправлять ошибки при оплате. Более того, об этом неоднократно говорил вице-губернатор Кирилл Поляков. Чиновник заявлял, что комитет по транспорту уже готовит соответствующие изменения.

Комментируя инициативу о скидке при первом нарушении оплаты парковки, Шишлов добавил, что в Смольном идею не поддержали. Подобная практика, к слову, действует в соседней Ленинградской области. Петербургские чиновники, наоборот, предложили увеличить размер штрафа с 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Фракция "Яблоко" в Заксобрании регулярно предлагает смягчить законодательство о платных парковках в Петербурге. В том числе "яблочники" выступали с инициативой передать городскому парламенту полномочия по регулированию отдельных вопросов, связанных с платной парковкой. Сейчас зоны платных парковок действуют в четырех районах города: Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру