4 февраля 2026, 10:44

ЗакС принял закон о приоритетных квотах на трудоустройство участников СВО

Законодательное собрание Петербурга 4 февраля в третьем, окончательном чтении приняло закон о корректировке городской нормы о квотировании рабочих мест для инвалидов. При трудоустройстве каждого инвалида, участвовавшего в специальной военной операции, будут считать за двух инвалидов без опыта СВО. Документ отправлен на подписание губернатору.

Сейчас квота в два человека (для организаций, где численность сотрудников составляет от 100 человек) может быть полностью закрыта наймом одного сотрудника с I группой инвалидности. После вступления принятого закона в силу квота также будет считаться исполненной при трудоустройстве одного инвалида из числа ветеранов боевых действий.

Авторами законопроекта стали группа депутатов из "Единой России". Первое чтение законопроекта состоялось в конце января.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


