Депутаты Петербурга выдвинули Булаева в новый состав ЦИК

Законодательное собрание Петербурга направит в Совет Федерации предложение о назначении Николая Булаева в новый состав Центральной избирательной комиссии. Депутат Денис Четырбок в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру рассказал, что Булаев подал заявление о согласии выдвигаться в новый созыв ЦИК.

Центральная избирательная комиссия состоит из 15 членов. Ее состав обновляется каждые пять лет. По пять человек в нее выдвигают президент, Совет Федерации и Государственная дума. Совфед также собирает предложения по выдвижению кандидатов от законодательных органов регионов.

Булаев состоит в Центризбиркоме с 2016 года. Он занимает пост заместителя председателя комиссии. Последние годы он считается одним из главных спикеров на тему дистанционного голосования. В конце декабря 2025 года источники РБК в Кремле, Госдуме и ЦИК сообщали, что его членство в следующем составе комиссии под вопросом.

Константин Леньков / Фото: ЦИК России