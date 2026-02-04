ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 4 февраля 2026, 12:16

Депутаты Петербурга выдвинули Булаева в новый состав ЦИК

Законодательное собрание Петербурга направит в Совет Федерации предложение о назначении Николая Булаева в новый состав Центральной избирательной комиссии. Депутат Денис Четырбок в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру рассказал, что Булаев подал заявление о согласии выдвигаться в новый созыв ЦИК.

Центральная избирательная комиссия состоит из 15 членов. Ее состав обновляется каждые пять лет. По пять человек в нее выдвигают президент, Совет Федерации и Государственная дума. Совфед также собирает предложения по выдвижению кандидатов от законодательных органов регионов.

Булаев состоит в Центризбиркоме с 2016 года. Он занимает пост заместителя председателя комиссии. Последние годы он считается одним из главных спикеров на тему дистанционного голосования. В конце декабря 2025 года источники РБК в Кремле, Госдуме и ЦИК сообщали, что его членство в следующем составе комиссии под вопросом.

Константин Леньков / Фото: ЦИК России


