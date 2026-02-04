Бельский вручил грамоту главе комитета по промполитике Ситову

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский на заседании 4 февраля вручил почетную грамоту председателя парламента главе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Александру Ситову, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Чиновник удостоился поощрения за высокий профессионализм, ответственность, а также за заслуги в реализации промполитики и развитии предпринимательской деятельности.

Выступая с трибуны, Ситов поблагодарил депутатов за их законотворческую деятельность в сфере промышленности и предпринимательства.

— Благодарю вас за высокую оценку моего труда, труда комитета. Действительно, промышленность и предпринимательство. <…> В свою очередь, благодарю Законодательное собрание за ту основу, которую вы создаете. Оперативно, слушая бизнес, все органы исполнительной власти, принимаете самостоятельные решения. Наша промышленность при этом развивается, — сказал глава комитета.

Ситов возглавляет комитет по промышленной политике с ноября 2024 года. До августа 2025 года он руководил ведомством в качестве временно исполняющего обязанности председателя. Отметим, в зону ответственности КППИТ входит в том числе контроль за деятельностью "наливаек" — баров и ресторанов в жилых домах, которым запретили продавать алкоголь в ночное время.

Также на заседании ЗакСа вручили благодарность первому заместителю председателя комитета финансов Татьяне Пигольц.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру