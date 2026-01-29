ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 29 января 2026, 11:31

ЗакС объявил благодарность первому зампреду комитета финансов Татьяне Пигольц

фото ЗакС политика ЗакС объявил благодарность первому зампреду комитета финансов Татьяне Пигольц

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли решение об объявлении благодарности первому заместителю председателя комитета финансов Татьяне Пигольц. Голосование состоялось на заседании 28 января. 

Пигольц удостоилась поощрения от городского парламента за заслуги в реализации государственной бюджетно-финансовой политики, высокий профессионализм, ответственность, многолетний добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие города. 

Татьяна Пигольц – одна из самых опытных работников финансового блока Петербурга. Работать в профильных органах городской администрации она начала еще в 1980 году. Пост первого заместителя комитета она заняла в 2016 году. За годы службы ее деятельность неоднократно отмечали. Так, в 2001 году она удостоилась нагрудного знака "Отличник финансовой работы" Министерства финансов. В 2003 году Пигольц присвоили звание "Заслуженный экономист РФ".

Константин Леньков / Фото: Смольный


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама