На Шишлова составили протокол о демонстрации запрещенной символики

В Петроградский районный суд поступили материалы административного дела в отношении лидера фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Александра Шишлова, обратили внимание журналисты. На него составили протокол о демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст.20.3 КоАП). Если суд признает Шишлова виновным, то он не сможет принять участия в сентябрьских выборах.

Протокол поступил в суд 16 марта. Дата заседания не назначена. Дело будет рассматривать судья Ольга Кудашкина. Основания для составления протокола неизвестны. В партии сообщили ЗАКС.Ру, что уточняют детали.

Ранее суды в Петербурге уже признавали представителей партии "Яблоко" виновными в демонстрации запрещенной символики. Так, штраф по этой статье получила заместитель лидера фракции в Заксобрании Ольга Штанникова, а также председатель партии Николай Рыбаков. Оба не смогут баллотироваться на выборах. В обоих случаях их признали виновными в публикации портрета оппозиционера Алексея Навального* в своих соцсетях. Закон запрещает привлекаемым по этой статье лицам участвовать в выборах в течение года.

* Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

