Инициативу о проверке возраста через "Макс" поддержала комиссия ЗакСа

Члены комиссии по вопросам законности и правопорядка Законодательного собрания Петербурга 8 июня поддержали законопроект о получении информации о возрасте молодых людей через национальный мессенджер "Макс" или платформу "Госуслуги", сообщили в пресс-службе городского парламента. Инициатива предусматривает проверку посетителей в местах с ограничениями или полным запретом посещения для несовершеннолетних. Предполагается, что петербуржцам потребуется предоставлять QR-код из приложения. Сейчас подтвердить свой возраст возможно с помощью паспорта. Документ представила заместитель главы комитета по образованию Елена Замышляева.

На заседании присутствовали председатель комиссии Константин Чебыкин, депутаты Алексей Зинчук, Вера Сергеева, Николай Бондаренко, Михаил Амосов, Юрий Авдеев и Александр Кущак, а также депутат МО "Морской" седьмого созыва Григорий Чаргазия.

В пресс-службе Заксобрания подчеркнули, что по итогам 2025 года на 194 детей и 293 родителей были составлены административные протоколы за посещение заведений, не предназначенных для несовершеннолетних граждан. В большинстве случаев дети находились в этих местах в ночное время без сопровождения взрослых.

Инициатива предполагает поправки в городской закон "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге" и закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Документ на рассмотрение депутатами Заксобрания внес губернатор Александр Беглов.

На федеральном уровне закон приняли в конце 2025 года. Он вступит в силу 1 сентября 2026 года, однако владельцы и продавцы заведений уже начали проверять возраст молодых людей с помощью национального мессенджера в случаях покупки алкоголя, табачной продукции и посещении зрелищных мероприятий.

Екатерина Гусева / Фото: Заксобрание Петербурга