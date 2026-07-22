Муниципалов обяжут направлять правовые акты на антикоррупционную экспертизу

Инициатива об обязательном направлении муниципальных актов на антикоррупционную экспертизу поступила на рассмотрение Законодательного собрания, обратил внимание ЗАКС.Ру 22 июля. Подобная норма существовала и прежде, но после принятия нового закона о местном самоуправлении перестала действовать.

Поправки вносятся в закон "Об организации местного самоуправления в единой системе публичной власти в Санкт-Петербурге". Авторы предлагают дополнить его положением, что носящие нормативный характер муниципальные акты должны направляться на антикоррупционную экспертизу в районную прокуратуру. Предполагается, что это должно происходить в течение пяти рабочих дней после принятия муниципального акта.

"В целях повышения эффективности взаимодействия муниципальных образований и прокуратур районов Санкт-Петербурга [...] предлагается установить, что муниципальные правовые акты, носящие нормативный характер, в течение 5 рабочих дней со дня принятия направляются в прокуратуру района Санкт-Петербурга по месту нахождения муниципального образования для проведения антикоррупционной экспертизы", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Законопроект в городской парламент внесли депутаты от "Единой России" Всеволод Беликов, Юрий Гладунов и Денис Четырбок. Инициативу поддержал губернатор Александр Беглов.

Требование об обязательном прохождении антикоррупционной экспертизы содержалось в законе "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге". В октябре 2025 года группа депутатов от ЕР внесла в ЗакС законопроект, реформирующий городское законодательство в этой сфере. Новый закон был принят в третьем чтении 3 декабря и уже спустя два дня получил подпись губернатора. Нынешние поправки вносятся непосредственно в этот документ.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру