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Муниципал 22 июля 2026, 15:33

Муниципалов обяжут направлять правовые акты на антикоррупционную экспертизу

фото ЗакС политика Муниципалов обяжут направлять правовые акты на антикоррупционную экспертизу

Инициатива об обязательном направлении муниципальных актов на антикоррупционную экспертизу поступила на рассмотрение Законодательного собрания, обратил внимание ЗАКС.Ру 22 июля. Подобная норма существовала и прежде, но после принятия нового закона о местном самоуправлении перестала действовать.

Поправки вносятся в закон "Об организации местного самоуправления в единой системе публичной власти в Санкт-Петербурге". Авторы предлагают дополнить его положением, что носящие нормативный характер муниципальные акты должны направляться на антикоррупционную экспертизу в районную прокуратуру. Предполагается, что это должно происходить в течение пяти рабочих дней после принятия муниципального акта.

"В целях повышения эффективности взаимодействия муниципальных образований и прокуратур районов Санкт-Петербурга [...] предлагается установить, что муниципальные правовые акты, носящие нормативный характер, в течение 5 рабочих дней со дня принятия направляются в прокуратуру района Санкт-Петербурга по месту нахождения муниципального образования для проведения антикоррупционной экспертизы", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Законопроект в городской парламент внесли депутаты от "Единой России" Всеволод Беликов, Юрий Гладунов и Денис Четырбок. Инициативу поддержал губернатор Александр Беглов.

Требование об обязательном прохождении антикоррупционной экспертизы содержалось в законе "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге". В октябре 2025 года группа депутатов от ЕР внесла в ЗакС законопроект, реформирующий городское законодательство в этой сфере. Новый закон был принят в третьем чтении 3 декабря и уже спустя два дня получил подпись губернатора. Нынешние поправки вносятся непосредственно в этот документ.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беликов Всеволод Федорович 
Гладунов Юрий Николаевич 
Четырбок Денис Александрович 






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