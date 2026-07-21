Бельский утратил первенство в рейтинге самых медийных глав ЗакСов

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский по итогам июня занял второе место в рейтинге упоминаемости глав региональных парламентов в СМИ, представленном "Медиалогией". Месяцем ранее он занимал лидирующую позицию в списке.

Первое место в этот раз досталось председателю Госсовета Крыма Владимиру Константинову. На третьей строчке расположился спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов.

"Медиалогия" перечислила инфоповоды с участием Бельского, вызвавшие наибольший интерес у СМИ. Журналисты сообщали об участии спикера в торжественно-траурных мероприятиях в День памяти и скорби и о его заявлениях по вопросу возможного запрета вейпов в Петербурге и Ленинградской области. Также Бельский рассказывал, что 41-я конференция регионального отделения "Единой России" определилась с делегатами на федеральный съезд, и рассуждал о возможности появления в городе "пухососов".

Также "Медиалогия" представила 21 июля топ-20 самых обсуждаемых в социальных сетях губернаторов. Петербургский градоначальник в июне улучшил свой результат на шесть позиций и занял 11-е место. До этого он занимал 17-ю позицию.

Бельский возглавлял рейтинг в апреле и мае. До этого, в марте, он находился за пределами первой тройки.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру