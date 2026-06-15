Бельский возглавил медиарейтинг глав региональных парламентов

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский снова возглавил рейтинг глав региональных парламентов по уровню упоминаемости в СМИ по итогам отчета за май 2026 года, подготовленным "Медиалогией". Второе место, как и месяцем ранее, досталось спикеру Московской областной думы Игорю Брынцалову. С апреля третью строчку занимает председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

На медиарейтинг спикера петербургского парламента больше всего повлияли четыре новостных сюжета, растиражированные в СМИ. В мае Бельский поучаствовал в закладке капсулы времени и открытие лестницы в Мариинском дворце в День города, прошел во главе колонны "Бессмертного полка", присоединился к молитвенному объезду Северной столицы накануне празднования Дня Победы и заявил об отсутствии планов у властей Петербурга ограничивать продажу алкоголя.

В прошлом месяце Бельский также стал лидером медиарейтинга. В марте он выбыл из первой тройки, заняв четвертое место. Спикер Заксобрания Петербурга также оказался на втором месте среди глав региональных парламентов по итогам 2025 года. Тогда он уступил первенство председателю Госсовета Крыма.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру