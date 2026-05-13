Бельский вернул себе лидерство в медиарейтинге глав региональных парламентов

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский возглавил по итогам апреля рейтинг упоминаемости в СМИ глав региональных парламентов, представленный 13 мая "Медиалогией". По сравнению с мартом он поднялся сразу на три позиции.

Второе место, как и месяцем ранее, досталось спикеру Московской областной думы Игорю Брынцалову. Третье место отошло главе Госсовета Крыма Владимиру Константинову, который ранее был лидером списка.

Наибольшее влияние на достигнутый Бельским результат оказали три новостных сюжета, растиражированные в СМИ. В апреле спикер выразил соболезнования в связи с кончиной участницы Великой Отечественной войны Полины Громовой, почтил память жертв теракта на станции метро "Технологический институт", прокомментировал решение теперь уже экс-депутата ЗакСа Александра Малькевича сложить полномочия и отправиться на СВО, а также получил поддержку вице-губернатора Кирилла Полякова в вопросе запрета езды на самокатах по тротуарам.

В предыдущий раз Бельский возглавлял медиарейтинг в январе. В феврале он занял второе место, а по итогам марта оказался только четвертым.

