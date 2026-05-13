Новости 13 мая 2026, 13:37

Бельский пригрозил отключить Штанниковой микрофон за попытку уточнить вопрос

Желание депутата Законодательного собрания Ольги Штанниковой ("Яблоко") уточнить свой вопрос во время ежегодного отчета губернатора Александра Беглова не нашло понимания у спикера ЗакСа Александра Бельского. Председатель городского парламента пригрозил отключить ей микрофон и призвал уважать коллег.

Вопрос Штанниковой касался планов строительства двух новых небоскребов в Лахте. С ответами выступили непосредственно глава города, а также вице-губернатор Николай Линченко. Выслушав последнего, Штанникова захотела развить тему, но столкнулась с несогласием Бельского.

— Я сейчас буду отключать микрофон. Ольга Олеговна. Ольга Олеговна, еще раз вам повторяю, на ваш вопрос отвечать не будут. Уважайте других депутатов и другие фракции, — запротестовал спикер ЗакСа на попытки Штанниковой задать вопрос.

Губернатор, понаблюдав за спором, пообещал "яблочнице" предоставить письменный ответ на интересующую ее тему.

Отметим, что у выступавшего на ежегодном отчете вице-губернатора Алексея Корабельникова микрофон самостоятельно отключился три раза.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


