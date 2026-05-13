Смольный поддержал строительство небоскребов "Лахты – 2" и "Лахты – 3"

Власти Петербурга поддерживают строительство будущих небоскребов "Лахты – 2" и "Лахты – 3" в Приморском районе, заявил 13 мая губернатор Александр Беглов во время ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания. По мнению главы города, возведение новых башен Лахты среди прочего позволит Северной столице стать "мегаполисом XXI века" и внесет "определенный элемент" в развитие Петербурга.

Заявление Беглова прозвучало в ответ на вопрос депутата Заксобрания от фракции "Яблоко" Ольги Штанниковой. Парламентарий поинтересовалась, проводились ли исследования о влиянии новых башен на историческую панораму Петербурга. В ходе обсуждения Штанникова упомянула два письма, направленных вице‑губернаторам Наталье Чечиной и Николаю Линченко. По словам депутата, в ответах чиновников содержатся противоречивые сведения: в письме Чечиной говорится о проведенном моделировании панорамы, в ответе Линченко — об отсутствии такого исследования.

— Если мы на кораблике по Неве идем, то мы видим имперский город. Дальше мы видим советский город. А чем ближе приближаемся к заливу, мы видим Петербург XXI века: вантовый мост, стадион, "Лахта-центр". Строительство, не буду лукавить, двух этих башен правительство города поддерживает. Прежде всего это отвечает нашей логике развития города как мегаполиса XXI века, — ответил Беглов.

Глава города также подчеркнул, что преобразование исторической окраины в деловой центр способствует созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджет Петербурга. По словам Беглова, Петербург должен не "застывать", а "идти вперед".

— Две башни внесут в развитие нашего города определенный элемент, не нарушая всех законов и правил. [...] У нас уже существует башня, просто ее дополнят, — сказал Беглов.

После на вопрос Штанниковой ответил Линченко, заявив, что Смольный ищет "золотую середину" в ситуации со строительством башен Лахты. По его словам, власти Петербурга планируют возводить небоскребы с учетом строгого соблюдения норм законодательства и требований ЮНЕСКО.

Штанникова попросила возможности уточнить формулировку, поскольку не услышала ответа на свой вопрос. В ответ на просьбу "яблочницы" спикер ЗакСа Александр Бельский потребовал "уважать других людей" и не нарушать регламент выступления Беглова. Во время ежегодного отчета губернатора каждой фракции Заксобрания разрешается задать лишь один вопрос. Беглов пообещал прислать Штанниковой письменный ответ.

Летом 2025 года на ПМЭФ Беглов и глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали соглашение о строительстве двух небоскребов в Лахте. Градозащитники выступают против, считая, что высотки испортят архитектурный облик города. Попытка провести референдум об ограничении высоты зданий не увенчалась успехом. На прошлой неделе губернатор подписал проект планировки с проектом межевания территории в Лахте. Постановление регламентирует планировку участка в Приморском районе Петербурга. Максимальная высота будущих объектов составит 570 и 710 метров, а срок завершения строительства установлен до 2033 года.

