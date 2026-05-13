Дмитриева пожаловалась на звонки от фейкового Иткина

Депутат Государственной думы Оксана Дмитриева рассказала 13 мая корреспонденту ЗАКС.Ру о звонках мошенников, притворяющихся вице-спикером Законодательного собрания Павлом Иткиным. Реальный Иткин, по ее словам, тоже звонит, но не так часто и без использования мессенджеров.

— Очень много этих фейковых [звонков] от моего института, Финэка. Там прямо постоянно. А в ЗакСе почему-то, вот из Заксовских [звонит] фейковый Иткин. Нет, ну на самом деле я понимаю, что если Иткин мне захочет позвонить, то он будет звонить по обычному сотовому телефону. Ну и потом он не очень часто [звонит], это исключительно редкий случай, — рассказала Дмитриева.

Депутат добавила к этому, что получает звонки от злоумышленников, в том числе в национальном мессенджере "Макс". Российские власти позиционируют приложение как защищенное от преступников.

— Последний как бы улов сегодняшний, да, по-моему, уже по "Максу". То есть "Макс" активно используют, поскольку объявили, что [в нем] все будут домовые чаты, вот ЖКХ, вот якобы у нас там проводят собрания, — сообщила депутат.

Дмитриева рекомендовала пользователями быть "очень-очень" внимательными, чтобы не попадаться на удочку мошенников. Она отметила при этом, что жертвой может стать любой россиянин, вне зависимости от его возраста и образования.

Это не первый случай, когда злоумышленники маскируются под петербургских депутатов. Так, в декабре 2025 года фейковый спикер ЗакСа Александр Бельский позвонил депутату Любови Егоровой непосредственно во время пленарного заседания.

Андрей Казарлыга, Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру