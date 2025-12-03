Фейковый "Бельский" пытался обмануть Егорову прямо во время заседания ЗакСа

Во время заседания Законодательного собрания Петербурга 3 декабря мошенники попытались обмануть депутата, Героя России Любовь Егорову, рассказал ЗАКС.Ру депутат Алексей Макаров. Злоумышленники звонили ей от имени председателя парламента Александра Бельского. Настоящий Бельский в этот момент вел заседание.

– Сегодня, в ходе заседания моей соседке [депутату Любови] Егоровой писал и звонил "Александр Николаевич Бельский". Мошенники от его имени. Александр Николаевич сидит за трибуной и в то же время мошенник с портретом Александра Николаевича пишет Любови Ивановне. Мошенники - это бич нашего времени. Надо максимально информировать и предупреждать. Должен сказать, что мне тоже "Александр Николаевич" писал и звонил. Тоже есть такая переписка с мошенниками. После вопроса "Чей Крым?" они удалились, – рассказал Макаров.

Депутат Макаров отметил, что его знакомые и коллеги регулярно сталкиваются с попытками телефонного мошенничества. При этом злоумышленники также пытаются ввести в заблуждение жителей его избирательного округа в Московском районе. Например, мошенники звонят под предлогом записи на вручение подарков к Новому году от отдела социальной защиты. Для включения в "электронную очередь" неизвестные просят сообщить код из сообщения. Парламентарий призывает горожан всегда перепроверять информацию, поступающую от неизвестных по телефону, а также не делиться с собеседниками конфиденциальной информацией.

Макаров не первый парламентарий в Петербурге, которому довелось столкнуться с деятельностью аферистов. Так, ранее неизвестные рассылали в мессенджерах сообщения от имени депутата Ирины Ивановой. С похожей проблемой довелось столкнуться Константину Чебыкину и Павлу Иткину.

Впрочем, депутатам случается и самим становиться жертвами обмана. Так, по рассказу депутата Госдумы Сергея Боярского, 12 его коллег расстались с деньгами после сообщений якобы от вице-спикера нижней палаты парламента.

Константин Леньков, Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру