Кадры: Заседание ЗакСа 3 декабря

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Заксобрания Петербурга на заседании 3 декабря начали рассматривать законопроекты о КРТ, а также чествовали профессиональные династии, среди которых оказалась семья замглавы смольнинского комитета. Еще члены парламента приняли за основу новую схему избирательных округов. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Депутаты Александр Малькевич и Борис Зверев

Депутат Денис Четырбок и глава Горизбиркома Максим Мейксин, который наблюдал за ходом рассмотрения проекта постановления об утверждении новых границ одномандатных избирательных округов

Депутаты Валерий Гарнец и Анастасия Мельникова

Депутаты Всеволод Беликов и Дмитрий Дмитриев

Депутат Александр Ходосок и советник спикера Заксобрания, депутат прошлого созыва Александр Егоров

Депутат Павел Крупник показывает коллеге Андрею Малкову газетную статью о застройке Рижского проспекта

Депутаты Елена Рахова, Дмитрий Дмитриев, Ирина Иванова и глава Горизбиркома Максим Мейксин слушают Александра Ржаненкова

Депутаты Юрий Авдеев, Валерий Гарнец, Юрий Гладунов и Анастасия Мельникова

Депутаты Дмитрий Дмитриев, Константин Чебыкин, Александр Кущак и Антон Соловьев

Замглавы КГА Павел Соколов (слева) и депутат Александр Рассудов (справа)

Депутаты Михаил Барышников и Андрей Алескеров

Сотрудница Заксобрания Наталья Царева и депутаты Андрей Горшечников и Андрей Алескеров

Награждение "Лучшей архитектурной династии" Красниковых-Соколовых с участием спикера парламента Александра Бельского

Фотографии с предыдущего заседания смотрите на ЗАКС.Ру.

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру