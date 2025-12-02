Беглов подписал закон о страховке для себя и коллег

Фото: ЗАКС.Ру

Законодательное собрание Петербурга тихой сапой приняло закон о добровольном медицинском страховании для губернатора и членов городского правительства. Изначально на рассмотрение парламента вносился законопроект, регулирующий положения о госслужбе, но после поправок документ практически целиком сменил суть и получил новое название, обратила внимание "Ротонда".

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о предоставлении добровольного медицинского страхования самому себе и чиновникам на руководящих должностях и членам их семей. Документ подписан еще 27 ноября, обратила внимание "Ротонда". На самую дорогую страховку сможет рассчитывать глава города, однако точные суммы в документе не упоминаются. Финансирование ДМС будет осуществляться из средств бюджета города.

Сам законопроект был подготовлен депутатом Юрием Гладуновым. При внесении рабочее название документа выглядело так: "О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга, регулирующие вопросы деятельности лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Санкт-Петербурга, вопросы государственной гражданской службы Санкт-Петербурга и отдельные вопросы муниципальной службы Санкт-Петербурга". Согласно пояснительной записке, законопроект действительно в основном был посвящен различным деталям госслужбы. Документ приняли в первом чтении на заседании 19 ноября.

Ко второму чтению пакет документов пополнился поправкой, подготовленной самим Гладуновым вместе с депутатом Денисом Четырбоком. Текст поправки изложили на десяти страницах. Изначальный законопроект занимал лишь восемь страниц. Вот так Четырбок представил коллегам свою поправку в рамках второго чтения на заседании 26 ноября:

– Поправкой вносятся изменения, направленные на учет замечаний, изложенных в заключении губернатора Санкт-Петербурга на проект закона. В частности, предлагается внести изменения в ряд иных законов Санкт-Петербурга, которыми предлагается уточнить порядок заполнения запросов в Центральный каталог кредитных историй, Центральный банк Российской Федерации, бюро кредитных историй в рамках проведения проверки достоверности полноты сведений о законах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, в законопроект вносятся положения, предусматривающие добровольное медицинское страхование, которое осуществляется не ранее 1 января 2026 года, положения обеспечения данной программы будет осуществляться руководителями государственных органов Санкт-Петербурга. Поправка согласована с губернатором города, прошу ее поддержать, – рассказал Четырбок. Вопросов у депутатов не возникло. За проголосовали 45 депутатов, один воздержался, против проголосовал тоже один депутат.

Получить оперативный комментарий от автора поправки корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось.

Третье чтение состоялось в тот же день, в рамках внеочередного заседания. Председатель парламента Александр Бельский, вынося вопрос на рассмотрение, представил уже новое наименование документа: "О добровольном медицинском страховании Губернатора Санкт-Петербурга, лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга, и государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга и о внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга, регулирующие вопросы деятельности лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Санкт-Петербурга, вопросы государственной гражданской службы Санкт-Петербурга и отдельные вопросы муниципальной службы Санкт-Петербурга".

Губернатор поставил свою подпись на законопроекте на следующий день после принятия.

Действующий регламент заседаний Заксобрания предусматривает случаи, когда поправка считается "изменяющей концепцию" документа, принятого в первом чтении. При таком положении дел поправка не может быть вынесена на голосование, правда, за признание поправки меняющей концепцию законопроекта должно проголосовать большинство депутатов. При этом инициировать этот вопрос должна группа не менее десяти депутатов ЗакСа.

Это не первый раз, когда ЗакС принимает глобальные решения через поправки к рядовой, на первый взгляд, инициативе. Как отмечает "Ротонда", осенью 2024 года городской парламент таким образом проголосовал за повышение зарплат чиновникам и депутатам.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру