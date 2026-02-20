"Новые люди" открыли в Петербурге избирательный штаб

777.jpg (127 KB)

Партия "Новые люди" первой среди конкурентов открыла 19 февраля штаб по подготовке к предстоящим выборам. Символическую кнопку на церемонии вчетвером нажали члены фракции НЛ в Заксобрании и глава местного отделения партии. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев виртуально напутствовал соратников и анонсировал предвыборный съезд в Петербурге.

Штаб "Новых людей" расположился в доме № 148 по Невскому проспекту на углу с Полтавской улицей. К торжественному мероприятию вход украсили воздушными шариками в партийных бирюзовых цветах. Ожидая гостей, по тротуару неспешно выгуливал робособаку молодой человек. И юноша, и робот щеголяли партийными накидками.

С приветственным словом на церемонии выступил депутат Законодательного собрания Дмитрий Панов. Ему предстоит руководить избирательной кампанией партии. Часть своего выступления он посвятил рассказу о состоявшейся ранее встрече с губернатором Александром Бегловым.

— Нам повезло, — оценил встречу с главой города Панов. — Александр Дмитриевич действительно 40 минут очень внимательно, очень внятно говорил нам о том, что город, правительство ожидает от политических партий. Каким образом мы должны быть полезны обществу. Какие проекты действительно сейчас востребованы.

Особое место депутат уделил проблемам противостояния "дисциплинированного" и "недисциплинированного" бизнеса. Как видно, эта тема его особенно волновала, поскольку к ней он обратился дважды. Заметим впрочем, что для Панова как главы петербургского отделения "Деловой России" это было вполне естественно.

Рассуждения о степени дисциплинированности предпринимателей вывели депутата на вопросы существования маркетплейсов. В связи с этим Панов вспомнил о претензиях торговцев в связи с конкуренцией с их коллегами из интернета. По мнению спикера, речь здесь идет об эволюции в сфере продаж.

— Конечно, нам очень важно идти в ногу со временем. Нам очень важно сейчас отделять продажи маркетплейсов и защищать, соответственно, дисциплинированных предпринимателей. <...> Нужно сейчас тоже находить те критерии, которые будут позволять, соответственно, маркетплейсам делать товары доступнее для всех нас. Для продуктового и непродуктового ретейла тоже предпринимать какие-то инициативы, чтобы товары были доступнее.

После вступительного слова Панова участникам показали видеообращение главы "Новых людей" Алексея Нечаева. На время показа в зале притушили свет, чтобы каждый присутствующий мог разглядеть лидера партии. Стоя на фоне Кремля, Нечаев поздравил соратников с открытием офиса и анонсировал проведение съезда партии в Северной столице.

— Санкт-Петербург — это особенный город. Это город, где создают тренды для всей России и для всего мира. И для "Новых людей" это тоже город силы. Сегодня мы открываем первый избирательный штаб на выборах в Государственную думу именно в Санкт-Петербурге. А скоро здесь у вас мы проведем съезд, где расскажем о программе партии на выборах в Государственную думу в этом 2026 году, — пообещал политик.

Когда лампы снова зажглись, перед собравшимися предстал лидер партийной фракции в ЗакСе Дмитрий Павлов. В своей речи он, среди прочего, порассуждал о взаимоотношениях представителей законодательной и исполнительной власти.

— Кто такой депутат? Депутат — это связующее звено между жителями нашего города и органами исполнительной власти, — объяснил слушателям Павлов. — То есть, это проводник чаяний, предложений и каких-то проблем, которые жители возлагают на депутата, чтобы он дальше за них включался, как по-молодежному, чтоб топил за жителей и помогал органам исполнительной власти принимать правильные, разумные решения.

В конце выступления Павлов устроил селфи с участниками. "Помним: "Новые люди" — вперед к победе! Раз, два, три!" — инструктировал он собравшихся, держа телефон. Зал нестройными голосами подхватил речевку.

Вслед за Павловым настал черед его соратницы по фракции Ольги Герасиной. Депутат была немногословна. Отдельное внимание она решила уделить вопросам документооборота.

— Пятилетний срок для политического течения, с учетом того, что время движется сегодня крайне быстро, это достаточно приличный возраст. Поэтому сегодня мы должны знать, что мы стали взрослыми. А взрослость — это ответственность. Поэтому мы должны быть крайне внимательны в оформлении документов. Они должны быть крайне четкие, потому что от нас этого ждут, и от этого будет зависеть результат, — заявила Герасина партийцам.

Глава регионального отделения Анастасия Васильева рассказала о том, как раз от раза в своей политической карьере достигала всё новых результатов. Она назвала "большой честью" открыть первыми среди партий в Петербурге избирательный штаб.

Когда выступления закончились, на сцену вынесли белую тумбу с символической красной кнопкой. Панов, Павлов, Герасина и Васильева положили на нее руки и под общий отсчет секунд запустили работу штаба. Публика на произошедшее отреагировала энергично.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру