ЗакС и ответы Плугина депутатам

Начальник петербургского Главка Роман Плугин выступил 18 февраля с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания. Как обычно в таких случаях, он зачитал с трибуны доклад, а затем ответил на вопросы от фракций. Депутатов интересовало разное: от проблем с зарплатами в полиции до ситуации с замедлением мессенджеров. Предсказуемо не обошлось без ответа на вопрос о нелегальных мигрантах.

О чем говорил Плугин в докладе

Доклад Плугина продолжался более 20 минут. За это время он успел поделиться статистикой по правонарушениям и заодно заявить претензии на авторство запрета мигрантам работать в такси и доставке. Если говорить о статистике, то она выходит вполне благоприятная.

По итогам 2025 года Петербург вновь вошел в число наименее криминогенных регионов России. На 100 тысяч человек здесь регистрируют по 1 044 преступления, и это на 14 % ниже среднероссийских показателей. Сама преступность снижается, включая тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом раскрываемость по ряду составов превышает 95 %, рассказывал начальник Главка.

За год на 11 % уменьшилось количество преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. При этом доля таких преступлений составляет почти половину от общего числа, зарегистрированных за год в Петербурге.

На треть выросло количество случаев террористической и экстремистской деятельности. Всего было зарегистрировано 177 таких преступлений. По словам Плугина, полиция установила причастных к совершению шести терактов и четырех диверсий на объектах критической инфраструктуры.

Не обошел вниманием докладчик и вопросы, связанные с мигрантами. На долю иностранцев пришлось 4 % от всего количества зарегистрированных нарушений закона. Говоря о запрете иностранцам работать курьерами, он сообщил о том, что с ноября 2025 года, когда правоохранители приступили к проверкам, было составлено около 700 протоколов на сотрудников сферы доставки и около 100 протоколов на таксистов.

Плугин и вопросы из зала

Вслед за докладом настал черед ответов на вопросы от депутатов. Каждая из шести фракций могла задать только один вопрос. Судя по формату беседы, возможность дискуссий не предполагалась — во всяком случае, парламентарии не пытались уточнить сведения из ответов.

Тему иностранцев в Петербурге развил вице-спикер ЗакСа, лидер фракции ЛДПР Павел Иткин. Депутат напомнил о трагическом инциденте с гибелью посетителя "Перекрестка" в драке с охранниками, и поинтересовался мнением начальника Главка о возможности запрета иностранцам заниматься любой деятельностью, связанной с задержанием граждан.

— Мы сейчас формируем свою инициативу по примеру инициативы с курьерами и таксистами. <...> Так вот, мы хотим выйти с ходатайством запретить в принципе использовать мигрантов в любых качествах на объектах розничной и оптовой торговли, — отреагировал на сказанное Плугин.

Инцидент, о котором шла речь, произошел месяцем ранее в ТЦ "Сити Молл". Само происшествие Плугин назвал "в высшей степени негодяйским", имея в виду не только действия охранников, но также и сам факт привлечения нелегального мигранта к труду. И Иткин, и его собеседник поочередно вспомнили, что закон прямо запрещает иностранцам работать охранниками. Кроме того, оба обвинили торговые сети в том, что те якобы пытаются обойти закон, по бумагам оформляя охранников на иные должности.

Начальник Главка добавил, что сейчас по патентам в торговле трудятся пять тысяч иностранцев. В реальности их гораздо больше, а это значит, что бизнес привлекает нелегалов, продолжил он. В целом же он считает, что предлагаемый запрет не должен сильно сказаться на экономике.

Еще одну животрепещущую тему поднял в своем вопросе лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов. Его заинтересовало, как повлияло замедление работы мессенджеров на статистику киберпреступлений.

Плугин не решился называть конкретные примеры мессенджеров, в работу которых вмешивается Роскомнадзор, но напомнил о снижении доли подобных преступлений относительно 2024 года.

— Я считаю, что роль сыграл совокупный результат, тема многозадачная. Здесь и наши усилия, и усилия — в том числе, не берусь судить прямо, что вот точно — но наверняка замедление интернета способствует [снижению числа киберпреступлений], — предположил он.

Лидера фракции "Единая Россия" Павла Крупника волновало, как сказался на работе так называемых "наливаек" запрет, введенный в Петербурге с сентября 2025 года. Попутно он поинтересовался у представителя полиции, какие меры принимаются для борьбы с онлайн-торговлей алкоголем. Заметим, что Плугин оказался не первым высокопоставленным сотрудником МВД, к которому единоросс обращается по поводу дистанционных продаж спиртного: ранее он адресовал схожий вопрос министру Владимиру Колокольцеву.

Из ответа Плугина следовало, что никакой "сверхугрозы" в онлайн-торговле спиртным он не видит. Впрочем, это не значит, что проблемой не следует заниматься, добавил он. Что же касается "наливаек", то за прошедшие месяцы полиция зафиксировала снижение на 10 % количества обращений из-за их работы.

— В целом количество правонарушений и преступлений в местах, прилегающих к так называемым "наливайкам", снизилось почти на треть, — поделился данными он.

Главу фракции КПРФ Ирину Иванову волновала проблема работы медицинских клиник без лицензии. По ее словам, обращения в профильные ведомства не могут разобраться с ситуацией. В связи с этим она полюбопытствовала о возможных действиях Главка и попросила Плугина взять под личный контроль деятельность одного из медучреждений.

— Не буду скрывать, в рамках подготовки к мероприятию поизучал этот случай, о котором вы сейчас говорите… Там особенность есть ситуации, немножко там у них внутренняя вражда сотрудников, руководителей этой клиники, — проявил силовик осведомленность в вопросе, хотя Иванова и не уточняла, о каком именно медучреждении говорит.

В целом он выразил готовность взять ситуацию на контроль и немедленно поручил подчиненным принять дело в работу.

Еще два вопроса от фракций стали продолжением разговора, начатого год назад — в ходе предыдущего отчета Плугина перед Заксобранием. Зампред фракции "Яблоко" Ольга Штанникова вновь обратилась к теме домашнего насилия, спросив о том, как повлиял на работу полиции запуск разделов на эту тему на портале Госуслуг.

Плугин в своем ответе заявил, что правоохранители не бросали тему на самотек и в дальнейшем не планируют. При этом он не преминул щегольнуть статистикой о снижении числа преступлений.

— Констатирую по итогам 2025 года снижение правонарушений и преступлений в этой сфере на 8 %, а совершение тяжких и особо тяжких преступлений бытового характера практически на 50 %, — сообщил он.

Единственным депутатом, которого интересовали проблемы полицейских, оказалась лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Марина Шишкина. Год назад ее тревожили вопросы найма новых сотрудников, в этот раз — оплата труда правоохранителей.

Плугин рассказал, что в прошлом году на выплаты полицейским ушла почти половина от 1,4 млрд рублей, выделенных Главку на обеспечение материально-технических нужд. Всего на эти цели использовали 630 млн рублей, при этом руководство Петербурга поставило условие, что деньги сотрудникам будут перечисляться строго за охрану общественного порядка.

— Как это повлияло? К сожалению, скажу, что не очень впечатляюще, — оценил масштабы начальник ГУ МВД. — Восемнадцать тысяч [рублей] выплата составляет премиальная на сотрудника в квартал с налогами. То есть пять тысяч в месяц на руки. Чтобы мы понимали, сотрудник потратит больше просто на общественный транспорт.

Не желая завершать ответ на тягостной ноте, Плугин отметил, что изыскивает иные способы для выплат подчиненным. Например, по его указанию в ход идут средства из фонда некомплекта, который в 2025 году составил 750 млн рублей.

— Мы же получаем финансирование на штатную численность, слава богу, а не на списочную. То есть деньги-некомплекты я премиальными выплачиваю сотрудникам, которые достигают тех или иных результатов, — признался Плугин.

Отметим, что об использовании средств из некомплекта он рассказывал и в прошлом в своем отчете перед Заксобранием.

