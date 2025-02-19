Зарплата, мигранты и самокаты: О чем говорил ЗакСу Плугин

Фото: сайт Законодательного собрания

Отчетное выступление начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Романа Плугина состоялось 19 февраля в Законодательном собрании города. Полицейский рассказывал депутатам об успехах в работе, но и без жалоб с его стороны не обошлось. Тревогу правоохранителя вызывает нехватка кадров ведомстве и ее причины — недостаточные зарплаты и проблемы с обеспеченностью жильем.

Немного общих цифр

Доклад начальника петербургской полиции начался с показа небольшого видеоролика об успехах в 2024 году. Депутатам демонстрировали нарезку кадров о работе силовиков под уверенный голос диктора, повествовавшего о направлениях работы полиции города. Выждав конца записи, Плугин поднялся на трибуну и приступил к отчету. За следующие 20 минут он успел не только подвести итоги прошлого года, но и поделиться планами на будущее.

В целом, по словам правоохранителя, уровень преступности в Петербурге остается ниже, чем в среднем по России. Если в городе на 100 тысяч человек фиксируется 1 162 преступления, то в целом по стране — 1 308 преступлений. При этом динамика по ним совпадает не во всем, и если, с одной стороны, в городе фиксируется все меньше разбоев, грабежей и краж, то количество киберпреступлений и преступлений против личности, наоборот, растет.

Всего за год полицейские установили почти 16,4 тысячи лиц, совершивших совокупно свыше 22 тысяч противоправных действий. "По отдельным видам преступлений, таким как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, разбойное нападение, результативность выявления виновных лиц превышает 95 %", — не преминул похвалиться успехами выступающий.

Киберпреступники и терроризм

Ситуация в общественной безопасности остается достаточно сложной, в том числе из-за действия определенных внешних и внутренних факторов, продолжал доклад Плугин. Кибермошенники похитили у граждан и организаций свыше 13 млрд рублей за год, а количество таких противоправных деяний выросло на 11 %. Всего же на долю таких преступлений приходится 46 % от общего массива.

— Большинство совершаемых киберхищений связаны с применением методов социальной инженерии, используя которую, преступники часто принуждают потерпевших к совершению преступлений террористического характера, против личности, а также к участию в хищениях в качестве дропов, — отметил Плугин.

Всего за год, по его словам, подобным образом было совершено 14 преступлений, квалифицированных как теракты. Всего же по итогам года в Петербурге удвоилось количество преступлений экстремистской направленности и терактов, продолжил докладчик. Причиной этого, по его мнению, стала деятельность украинских спецслужб. В особой группе риска находятся "лица, склонные к маргинальному образу жизни", заявил Плугин и добавил, что подобные граждане за год совершили девять терактов и семь диверсий.

Также Плугин сообщил о работе по удалению "деструктивного контента" из интернета. За год полиция обратилась в Роскомнадзор 177 раз с требованием заблокировать ресурсы с оправданием терроризма и экстремизма.

Мигранты, коррупция и самокаты

Не оставил докладчик без внимания противоправные действия, связанные с мигрантами. Всего за год удалось раскрыть 2,5 тысячи преступлений, совершенных иностранцами. Кроме того, отдельное внимание МВД проявляет к борьбе с организацией незаконной миграции. За описываемый период у более чем 4,5 тысяч человек был сокращен срок временного пребывания, для более 38 тысяч человек был закрыт въезд в Россию, а 14 тысяч были выдворены и депортированы за нарушения миграционного законодательства. К ответственности за нарушения правил въезда и пребывания были привлечены свыше 88 тысяч человек.

Ущерб от коррупции бюджетной сфере превысил 6 млрд рублей, однако же около 4 млрд рублей удалось вернуть. Всего за год было выявлено около 400 преступлений, связанных с коррупцией, из которых более 220 относились к преступлениям в крупном и особо крупном размере. "К ответственности привлечено 471 лицо", — добавил докладчик.

Другой темой в отчете Плугина стало противодействие нарушениям на дорогах. За год на 2,3 % увеличилось количество стационарных комплексов фото- и видеофиксации, а общее их количество составило 890 комплексов. Система позволила выявить свыше 8,2 млн правонарушений, так что Плугин заявил о необходимости дальнейшего ее развития. В то же время в 2024 году в Петербурге на 14 % выросла смертность на дорогах, в ДТП погибли 148 человек, включая четырех детей.

Под конец своего выступления Плугин счел нужным остановиться на проблеме каршеринга и самокатов. По его словам, за год количество ДТП с участием арендованного транспорта увеличилось на 17 %, в них погибли 14 человек и 181 человек пострадал.

На нарушителей из числа самокатчиков завели 4,5 тысяч дел об административных правонарушениях, что примерно на четверть превышает показатели 2023 года. "Нами разработаны и направлены в правительство города предложения по развитию инфраструктуры для безопасности движения СИМ и пешеходов. Ограничено использование СИМ в центральных районах города. Мероприятия продолжим, лично моя позиция о запрете передвижения электросамокатов по тротуарам не меняется", — заключил спикер.

На этом отчет об итогах 2024 года завершился. Говоря о приоритетах на будущее, Плугин упомянул противодействие диверсионно-террористической деятельности, экономическим преступлениям и незаконному обороту наркотиков, борьбу с IT-преступностью, профилактику нарушений и работу по снижению травматизма в ДТП. Он пообещал выполнить поставленные задачи, но тут же пожаловался на нехватку сотрудников. Проблема с кадрами во многом обусловлена недостаточными зарплатами, отметил он и добавил, что ведомство зачастую не может конкурировать за работников с организациями, предоставляющим заметно большее жалование. "Многое сделано для стабилизации этой ситуации в прошлом году", — добавил Плугин и призвал продолжать работу в том же направлении.

Плугин и вопросы из зала

По завершении самого доклада настало время для вопросов от слушателей. Спикер Александр Бельский напомнил коллегам о том, что каждая фракция имеет право на один вопрос, и передал слово однопартийцу, главе фракции "Единая Россия" Павлу Крупнику.

Единоросс поинтересовался возможностью пересадить полицию на скутеры и электровелосипеды. По его мнению, многочисленные курьеры на средствах мобильности нарушают правила дорожного движения, создают помехи автомобилистам и при этом не несут никакой ответственности за свои действия. В связи с этим он спросил, нет хочет ли ГУ МВД поэкспериментировать с выдачей сотрудникам СИМ для контроля за курьерским трафиком и пресечения нарушений.

— С трудом представляю себе картину полицейских на электросамокатах, гоняющихся за доставщиками, — отреагировал на идею Плугин и добавил, что "за каждым не нагоняешься". В целом пересадка подчиненных на СИМ представляется ему нецелесообразной в силу того, что это "как стрелять из пушки по воробьям". Вместо этого следует заниматься развитием необходимой инфраструктуры, включая выделенные полосы для СИМ, и работой над средствами фиксации нарушений, полагает правоохранитель.

Вопрос зампреда фракции КПРФ Александра Рассудова касался противодействия кибермошенничеству и, в частности, представленной Плугиным статистике.

— У вас прозвучало, что только за прошедший год в этой сфере был нанесен ущерб на 13 млрд рублей, а мы тут только что посмотрели цифру из обзора ЦБ о том, что за прошлый год в целом по России было похищено у граждан <...> 27,5 млрд рублей. Не очень хочу верить, что половина похищенного произошла на территории Петербурга, — высказался депутат.

Плугин ответил, что брал сведения из официальной статистики информационного центра МВД, и пообещал связаться с Рассудовым после уточнения данных. Он отметил, что в Петербурге действует Управление по борьбе с киберпреступностью. В 2024 году благодаря действиям сотрудников удалось привлечь к уголовной ответственности 933 злоумышленника, действовавших в составе 16 организованных групп. Также были наложены аресты на имущество общей стоимостью 12,13 млрд рублей.

Вопросы Дмитрия Павлова ("Новые люди") и Марины Шишкиной (СРЗП) касались проблем с кадрами в полиции. Первый из депутатов переживал о нехватке участковых и интересовался отношением Плугина к региональным доплатам и выделению средств на помещения, транспорт и жилье. Вторая, среди прочего, задавала вопрос об особенностях рекрутинга в МВД и отмечала, что в регионах сотрудников набирают через сайты объявлений.

Начальник Главка в первом случае отвечал, что у участковых среди всех сотрудников наблюдается "самый большой некомплект, самая большая нагрузка". В среднем по Петербургу не хватает 45 % участковых.

Помощь от региона представляется полицейскому важной, в связи с этим он напомнил о действии с 2018 года соглашения между Петербургом и МВД, согласно которому город выделяет средства на технику и на строительство и ремонт помещений полиции.

— Скажу, как оно есть: я использую, где-то, может быть на то не в полной мере имея право, но делаю это. Я беру наши условно сэкономленные за счет некомплекта средства, которые полагаются сотрудникам, и просто в виде премиального фонда выплачиваю сотрудникам, которые это заслужили, — признался Плугин.

На вопрос Шишкиной полицейский ответил, посетовав на то, что "понимание престижа очень быстро тает" у молодых сотрудников под грузом денежных проблем. При этом он заверил, что в ведомстве принципиально относятся к злоупотреблениям со стороны коллег и никаких послаблений для них "нет и не будет".

МВД прибегает к услугам рекрутинговых сайтов для набора сотрудников, а заодно ищет соискателей в общественном транспорте и при помощи иных вариантов. "Мы используем все возможности, в том числе некрасивые, не от хорошей жизни сейчас", — объяснил Плугин.

Представитель "Яблока" Ольга Штанникова поинтересовалась мнением выступающего относительно того, поспособствует ли работе полиции оказание предварительной юридической помощи жертвам домашнего насилия. Плугин отвечал утвердительно: по его мнению, это "будет нелишне". Главное в вопросе противодействия домашнему насилию — это профилактика, добавил он.

Еще один вопрос последовал от лидера фракции ЛДПР Павла Иткина, который любопытствовал успешностью рейдов против мигрантов и тем, как часто они проводятся. Из ответа следовало, что личное отношение начальника Главка к рейдам несколько скептическое, поскольку они проводятся, "когда не хватает точечной ежедневной работы по направлению". Однако же рейды необходимы для выявления тех иностранцев, которые находятся в стране нелегально, добавил Плугин. Всего за год было проведено более 100 подобных мероприятий. Ослаблять усилия в борьбе с нелегалами ведомство не будет, пообещал он.





















Андрей Казарлыга, фото: сайт Заксобрания, Михаил Масленников