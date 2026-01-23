Смерть посетителя "Сити Молла" квалифицировали как убийство

Следственный комитет возбудил уголовное действие об убийстве группой лиц (ч. 2 ст. 105 УК) из-за смерти 24-летнего посетителя супермаркета "Перекресток" в торговом центре "Сити Молл". Он потерял сознания во время драки с охранниками магазина. Экспертиза показала, что причиной смерти мужчины стала асфиксия. Подозреваемым в скором времени намерены предъявить обвинения.

Инцидент произошел вечером 21 января. По данным СМИ, охранники магазина заподозрили мужчину в неоплате товаров и попытались его задержать. Между ними завязалась драка, в ходе которой посетитель применил перцовый баллончик. Позже его повалили и удерживали на полу. Его госпитализировали без сознания. Через несколько часов он скончался в больнице. В полицию доставили двух охранников магазина и сотрудника клининговой фирмы, который участвовал в задержании. Сперва им вменили административные протоколы о мелком хулиганстве.

По данным издания "Фонтанка", один из участников конфликта, 32-летний иностранец, который прижимал погибшего к полу, покинул магазин через черный ход, не дожидаясь прибытия сотрудников полиции. Его ищут. Утром 23 января сотрудники правоохранительных органов нагрянули с проверками во все супермаркеты сети "Перекресток". Как отмечает "Фонтанка", полицейские ищут нелегальных мигрантов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру