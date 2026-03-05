Наезд электровелосипеда на ребенка обернулся уголовным делом для водителя

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ) из-за наезда водителя электровелосипеда на четырехлетнего ребенка в Кировском районе, сообщили 5 марта в ГСУ СК по Петербургу. Сам инцидент произошел накануне вечером у дома № 115 по проспекту Народного Ополчения.

О произошедшем ранее сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным ведомства, около 20:05 ребенок, шедший по тротуару с мамой, был сбит 25-летним водителем электровелосипеда. На ездока составили протокол о нарушении правил дорожного движения, причинившем вред здоровью (ст. 12.30 КоАП РФ).

Пострадавшего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи оказали ему медицинскую помощь.

В СК уточнили, что сейчас следователь устанавливает обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Ранее в Кремле сообщили о том, что президент Владимир Путин поручил проработать возможность запрета движения СИМ по тротуарам. Ответственными за исполнение поручения назначены глава Минтранса Андрей Никитин и глава МВД Владимир Колокольцев. Предложения должны быть готовы к 1 июня.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру