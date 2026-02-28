Полиция задержала горожанина за нападение на фельдшера в Невском районе

Проводится проверка по факту нападения на сотрудницу скорой помощи в Невском районе Петербурга 27 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. По информации правоохранителей, 27-летний мужчина мог избить 63-летнюю женщину-фельдшера скорой помощи, прибывшую на вызов.

Сообщение об инциденте поступило в полицию утром в пятницу. Оператор скорой помощи рассказала об агрессивном пациенте в квартире дома № 34 по Ивановской улице, куда прибыла бригада медиков. Прибывший наряд задержал дебошира и доставил в отделение полиции. Пострадавшая была госпитализирована с травмой головы и множественными ушибами.

Мужчину привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Сейчас проводится проверка, по итогам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Похожие случаи регулярно происходят в Петербурге, всякий раз привлекая внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который интересуется ходом проверок правонарушений в отношении медицинских работников. Последний случай произошел в октябре 2025 года, когда Бастрыкин поручил главе ГСУ СК по Петербургу доложить об обстоятельствах нападения на фельдшера скорой помощи на 12-й линии Васильевского острова. По информации петербургского Главка, 26-летний иностранец, будучи в наркотическом опьянении, напал на фельдшера, который пытался оказать ему медпомощь.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру