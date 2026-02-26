В Петербурге спасли ребенка, выпавшего с 10 этажа

На Богатырском проспекте вечером 25 февраля с десятого этажа выпал полуторагодовалый мальчик. Проходившие мимо медсестры растянули куртку, верно рассчитали траекторию падения и поймали мальчика. Ребенка вместе с матерью отправили в больницу. По словам медиков, он не пострадал и чувствует себя хорошо.

В беседе с журналистами очевидцы рассказывали, что мальчик сам открыл окно и вывалился на улицу. В этот момент мать ребенка ненадолго вышла из квартиры. В квартире тогда находился ее 18-летний сын, но он играл в компьютерные игры и не успел вовремя отреагировать.

Прокуратура проверит исполнение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Инцидентом также заинтересовались в Следственном комитете.

ТАСС узнал у правоохранительных органов, что мать мальчика ранее привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и распитие алкоголя в неположенных местах. Еще она судима за кражу. Отец ребенка трижды привлекался к ответственности за употребление спиртного в общественных местах

За спасение ребенка глава RT Маргарита Симоньян вручит медсестрам премию имени Тиграна Кеосаяна. Они получат по миллиону рублей.

Несколькими днями ранее дворник из Узбекистана спас ребенка, выпавшего из окна квартиры. Губернатор Александр Беглов вручил иностранцу памятные часы и знак отличия "За доблесть в спасении".

Дарья Нехорошева