Беглов наградил дворника за спасение ребенка

Губернатор Петербурга Александр Беглов 24 февраля вручил дворнику Хайрулло Ибадуллаеву памятные часы и знак отличия "За доблесть в спасении" за спасение семилетнего мальчика, который выпал из окна жилого дома, сообщила пресс-служба Смольного. Почетный знак присваивается гражданам, проявившим мужество и самоотверженность при исполнении служебного или гражданского долга. Церемония награждения прошла в Смольном, где глава региона поблагодарил уроженца Узбекистана за проявленное мужество.

"Хотел бы поблагодарить вас за ваш поступок - он действительно мужской. Вы не думали о себе. Сами пострадали, но спасли жизнь семилетнему ребенку. Весь наш город говорит вам огромное спасибо. Такое добро не забывается никогда. Ваша семья может вами гордиться", - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Инцидент произошел днем 22 февраля. Ребенок выпал из окна квартиры, на котором отсутствовали блокираторы и ограничители. В это время его мать находилась в другой комнате и говорила по телефону. Ибадуллаев успел поймать падающего мальчика и предотвратить трагедию. Сейчас ребенок остается в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

Ибадуллаеву 36 лет. Он работает в Петербурге в частной организации. В Северную столицу он прибыл совсем недавно, в декабре 2025 года. До этого он убирал улицы в Оренбурге. Ибадуллаев женат. Его супруга и четыре дочери проживают в Узбекистане.

Ранее Ибадуллаева уже отметили рядом наград и поощрений. Так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил дворника медалью "Жосорат". Позже мужчина получил премию имени Тиграна Кеосаяна. Денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей, по словам главы RT Маргариты Симоньян, он отправил семье.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный