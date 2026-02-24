Путин заявил об увеличении количества терактов в 2025 году

Число террористических актов в России увеличилось по итогам 2025 года, заявил 24 февраля президент Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ. В связи с этим он призвал усилить меры по противодействию терроризму в стране.

"Прежде всего следует активизировать борьбу с терроризмом. Динамика основных показателей в сфере антитеррора понятна и продиктована текущей оперативной обстановкой. Не удалось нанести стратегическое поражение России на поле боя, поэтому противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор", — цитирует президента пресс-служба Кремля.

В качестве примера Путин привел произошедший ночью 24 февраля взрыв у Савеловского вокзала в Москве, в результате которого погибли сотрудник ДПС и неизвестный гражданин. Последнего следствие считает причастным к происшествию. Путин в своей речи предположил, что исполнитель мог сам не догадываться о последствиях. Также президент сообщил о возможных попытках подорвать трубопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" на дне Черного моря.

Путин поручил усилить антитеррористическую защищенность транспортной и энергетической инфраструктуры и мест массового пребывания граждан. В случае необходимости критически важные объекты следует оснастить дополнительными средствами защиты, добавил он.

Помимо этого, ФСБ следует усилить защиту сотрудников Минобороны и оборонно-промышленного комплекса, представителей власти, лидеров мнений и иных граждан. Также Путин потребовал усилить защиту государственной границы. Контрразведке поручено усилить работу по выявлению зарубежных шпионов и их агентов.

Также Путин потребовал "жестко пресекать" проявления экстремизма в стране. При этом он вспомнил о предстоящих в сентябре выборах и потребовал комплексно обеспечить их безопасность. В числе других важных направлений работы ФСБ он назвал борьбу с коррупцией и обеспечение безопасности информационного пространства.

Ранее в СМИ появилась информация о расследовании уголовного дела о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), якобы возбужденного в отношении основателя Telegram Павла Дурова. Издания заявили со ссылкой на МВД и ФСБ о том, что мессенджер будто бы мог использоваться террористами и кибермошенниками.

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль