Минпросвещения создаст для детсадов перечень игрушек, соответствующих традиционным ценностям

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в России создадут перечень разрешенных игрушек для детских садов. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости, опубликованном 24 февраля. В перечень войдут игры и игрушки, которые соответствуют традиционным ценностям страны и способствуют всестороннему развитию ребенка.

"[Планируется] определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка", - передает слова Кравцова РИА Новости.

В интервью агентству Кравцов рассказал, что министерство планирует выстроить системный подход к оснащению детских садов. Он отдельно отметил, что игрушки, которые войдут в перечень Минпросвещения, должны соответствовать возрасту ребенка, знакомить детей с культурными традициями страны, ее историей, достижениями и народно-художественными промыслами.

Отметим, что в мае 2025 года Кравцов уже рассказывал журналистам о создании перечня игрушек для детсадов. Тогда глава Минпросвещения заявил, что единые требования к детских игрушкам находятся в стадии разработки.

Еще Кравцов анонсировал создание "единого российского цифрового ресурса" для воспитателей и родителей, который будет доступен через национальный мессенджер MAX. Там, по словам министра, собираются опубликовать некие "полезные материалы".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру