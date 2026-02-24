Фонтанка: Экс-полковник Смирнов погиб на СВО

Бывший замначальника отдела по борьбе с коррупцией ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу Михаил Смирнов, признавшийся в убийстве журналиста Максима Максимова и ряде других преступлений, погиб в зоне СВО, сообщила "Фонтанка" 24 февраля со ссылкой на собственные источники. Издание уточняет, что он умер после атаки дрона-камикадзе на границе Белгородской и Харьковской областей. Смирнов отправился на СВО около месяца назад.

Смирнова арестовали в мае 2024 года. Бывший полковник МВД признался в подрыве автомобиля на Турухтанных островах в июне 1998 года и убийстве в 2001 году. Позднее он также признал причастность к убийству журналиста "Фонтанки" и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова, пропавшего в 2004 году. По указанию Смирнова было обнаружено место захоронения тела, останки нашли спустя 20 лет.

В интервью "Фонтанке" Смирнов заявлял, что раскаивается только в убийстве Максимова. Он настаивал на отправке в зону СВО и заключил трехлетний контракт с Минобороны. Вопрос о его уходе на службу решался в суде: после передачи уголовного дела в суд фигуранта освободили из-под стражи по ходатайству военного комиссариата. Он отправился на службу 23 января.

Екатерина Гусева / Фото: СК