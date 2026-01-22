Признавшийся в убийстве журналиста Максимова ушел на СВО

Обвиняемый в убийствах бывший полковник полиции Михаил Смирнов отправляется на службу в зону специальной военной операции, сообщило издание "Фонтанка" 22 января. Уже завтра, 23 января фигурант отправится в Воронеж, а оттуда – на СВО. Ранее Смирнов признался в убийстве петербургского репортера "Фонтанки" и Агентства журналистских расследований (АЖУР) в 2004 году.

Как отмечает "Фонтанка", Смирнов несколько раз пытался отправиться на СВО, но следствие выступало против. Позже суд решил приостановить производство по уголовному делу и передать фигуранта для прохождения службы.

Журналист Максим Максимов занимался коррупционными расследованиями. Летом 2004 года он бесследно исчез. Спустя 20 лет экс-полковник Смирнов на допросе признался в убийстве. Во время допроса он рассказывал, что решился на после того, как узнал о готовящейся статье Максимова про его деятельность. Позже следователи по указке Смирнова нашли тело Максимова. Журналиста похоронили в сентябре 2025 года на Смоленском кладбище.

Константин Леньков / Фото: ГСУ СК по Петербургу