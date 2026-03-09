Депутат Иванова удивилась новогодним украшениям столицы в марте

На новогодние украшения Москвы 8 марта обратила внимание депутат Законодательного собрания Петербурга Ирина Иванова. Она поделилась фотографиями с поездки в своих социальных сетях. На фото видно, что в Москве в начале марта продолжают работать гирлянды и подсветка, а на улицах можно увидеть новогодние елки, игрушки и декоративные украшения.

"Сегодня уже 8 марта и надо бы встречать весну и поздравлять дорогих женщин. Но в Москве, очевидно, другая логика", - написала депутат.

Иванова привела в пример Северную столицу. По ее словам, в Петербурге праздничное оформление демонтировали еще в конце января.

На фото, опубликованных Ивановой, видно, что праздничные украшения являются частью проекта "Зима в Москве". Ранее городское жилищное хозяйство Москвы заявило, что новогодние декорации на площадках фестиваля "Зима в Москве" традиционно сохранят до весны. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что 9 марта профильные службы приступили к демонтажу световых декораций, новогодних елок и украшений.

В декабре прошлого года жители Петербурга и Москвы удивлялись затратам на праздничное оформление. По подсчетам журналистов, в Петербурге на эти цели потратили свыше 1,2 млрд рублей, а в Москве — якобы лишь 414 млн рублей. Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал неправдой сообщения о том, что Москва могла потратить меньше средств на новогоднее украшение города, чем Петербург. Спикер Заксобрания Александр Бельский также скептически отнесся к информации журналистов.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру